Агресія Росії на Азові та вступ України в НАТО: ексклюзивне інтерв'ю з послом США

У 2018 році США вперше надали Україні летальну зброю, а Конгрес ухвалив резолюцію щодо ситуації в окупованому Криму. Також США розширили санкції щодо росіян, але поки обмеження не зачіпають "Північний потік-2". А у Вашингтоні поки розмірковують на запровадженням санкцій у відповідь на напад російських військ на українських моряків біля Керченської протоки.

Про це у інтерв’ю 24 каналу розповіла посол США в Україні Марі Йованович.

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Нині для українців дуже гострого постало питання російської атаки біля Керченської протоки. У своїй нещодавній резолюції Конгрес США закликав Дональда Трампа запровадити санкції проти Росії у відповідь на цей акт агресії.

В першу чергу я хотіла би нагадати позицію Сполучених Штатів: ми засуджуємо цей акт російської агресії. Ми закликаємо Росію звільнити 24 моряків, а також інших осіб, яких Росія утримує незаконно. А ще важливо, аби Росія повернула Україні судна, які вона незаконно вилучила, а також аби право вільного проходу крізь протоку для України було відновлено,

– відповіла Марі Йованович.

Посол США в Україні розповіла, що нині міжнародна спільнота, а також особисто США, розглядає різні варіанти відповіді Росії, включаючи санкції.



Агресія Росії в Азовському морі

З огляду на загрозу з боку Москви для України особливої актуальності набуває інтеграція в НАТО. У листопаді після відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна-США глава Держдепартаменту Майк Помпео заявив, що у майбутньому бачить нашу державу членом альянсу.

НАТО побудоване на консенсусі, тож всі країни-учасники повинні схвалити приєднання України у якості члена організації. Важливо, аби Україна продовжувала просувати економічні, політичні реформи, а також реформи в оборонній сфері. Я гадаю, що дуже добре бути амбітними. Чим більше зусиль докладатиме Україна – тим більше успіху вона досягне на шляху до НАТО і тим реальнішою буде кінцева мета. На мою думку, сконцентруватися потрібно на тому, що Україна робить, аби досягти стандартів НАТО,

– заявила Марі Йованович.

Безпеку України мали б гарантувати США, Велика Британія та Росія відповідно до Будапештського меморандуму. Росіяни його порушили. В меморандумі не прописана відповідальність за це, передбачено лише проведення консультацій.

"Українська влада подала запит на проведення зустрічі країн-підписантів Будапештського меморандуму. Велика Британія, США і звичайно Україна погодилися. Четвертий підписант Росія, яка не погодилася на цю зустріч. На мою думку, Росія має повернутися до принципів Будапештського меморандуму і виконати зобов’язання, які вона взяла на себе відповідно до Мінських домовленостей", – наголосила посол США в Україні.

А це означає відведення військ, озброєнь, дотримання стійкого перемир’я, особливо в цей період, коли наближається Новий Рік, що дозволить людям провести свята у мирі і можливо дозволить їм мати вдалий, мирний новий рік,

– сказала вона.

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І на останок посол США в Україні прокоментувала про найбільші досягнення України у 2018 році.

Я би хотіла сконцентруватися на позитивному. Я гадаю, Україна багато чого досягла цього року. Одне з таких досягнень – це ухвалення Закону про національну безпеку і оборону, який є особливо важливим для українських Збройних сил, це з одного боку стосується внутрішньої ситуації, а з іншого боку це важливо в сенсі наближення України до стандартів НАТО і загалом до Альянсу,

– підтвердила Марі Йованович.



Посол США в Україні – Марі Йованович

За її словами, ще одне з великих досягнень України цього року – ухвалення закону про Антикорупційний суд і початок його формування. "Цей процес ще триває, попереду багато викликів, але я вважаю, це стало потужним сигналом як для українців, так і для міжнародних гравців, який показав, що Україна має серйозні наміри щодо боротьби з корупцією", – додала вона.

А ще той факт, що Україна залишилася в програмі МВФ, а це було дуже складно, і це є основою для реформ. Є ще багато інших досягнень, зокрема утворення єдиної української помісної православної церкви. Я гадаю, це дуже важлива подія для українського народу в тому сенсі, що українці зможуть вільно обирати як молитися. І ми вітаємо український народ з цим важливим досягненням,

– зазначила Марі Йованович.