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      Агресія Росії в Азовському морі: у США очікують контакту Путіна і Порошенка

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      У США очікують контакту Порошенка і Путіна через ескалацію в Азовському морі
      У США очікують контакту Порошенка і Путіна через ескалацію в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У США засуджують агресивні дії Росії проти України. Вашингтон закликає президентів Порошенка і Путіна до прямого контакту заради вирішення цієї ситуації.

      Про це мовиться у заяві Держсекретаря США Майк Помпео, повідомляє "Голос Америки".

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      Так, США висловлюють своє глибоке занепокоєння з приводу інциденту в Азовському морі, який стався 25 листопада.

      Помпео вважає, що обстріл українських кораблів і їхнє захоплення є серйозним загостренням та порушенням міжнародних норм.

      Ми закликаємо Росію повернути Україні її судна та затриманих членів екіпажу, та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами,
      – підкреслили в Держдепі.

      Водночас у відомстві закликали обидві сторони виявити стриманість та дотримуватись міжнародних забов'язань.

      "Ми закликаємо президентів Порошенка та Путіна до прямого контакту заради вирішення цієї ситуації", – мовиться у повідомленні

      У Держдепі також наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами. Помпео також нагадав, що США відкидають спробу анексії Криму Росією.

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини США Воєнний стан в Україні Володимир Путін Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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