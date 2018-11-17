Агресія Росії в Чорному та Азовському морях: у США зробили потужну заяву

Сполучені Штати Америки засудили ворожі дії Російської Федерації у зв'язку з зупинкою суден, що прямують в Чорному і Азовському морях до українських портів. Окрім того, Вашингтон готовий вводити нові санкції проти Кремля через агресію проти України.

Про це йдеться у спільній заяві Комісії стратегічного партнерства Україна – США у Вашингтоні за підсумками зустрічі глави МЗС України Павла Клімкіна і держсекретаря США Майка Помпео.

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США ще раз підтвердили свою відданість декларації держсекретаря Майка Помпео від 25 липня 2018 року щодо невизнання спроби незаконної анексії Криму Росією.

Сполучені Штати засудили агресивні дії Росії проти міжнародних морських перевізників, які прямують Чорним та Азовськими морями та через Керченську протоку до українських портів. Обидві сторони підкреслили, що агресивна діяльність Росії в Азовському морі створила нові безпекові, економічні, соціальні та екологічні загрози для цілого азовсько-чорноморського регіону,

– заявив Помпео.

За його словами, Вашингтон підтримує санкцій проти РФ через її агресію проти України та буде посилювати їх, доки Кремль повністю не виконає Мінські домовленості та не поверне контроль над Кримом Україні.

Також, США наголосили, що розміщення миротворчих сил ООН на підконтрольних Росії територіях Донбасу, включно із українсько-російським кордоном, створить необхідні безпекові умови для повної імплементації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.