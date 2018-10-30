Агресія Росії в Україні є джерелом небезпеки для всієї Європи, – посол Польщі в ООН

Агресивні дії Росії на сході України загрожують безпеці цілого Європейського регіону. Москва регулярно підживлює конфлікт зброєю, технікою й особовим складом.

Про це повідомила постійний представник Польщі при ООН Джоанна Вронецька під час засідання РБ ООН.

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Так, вона навела дані зі звітів Спостережної місії ОБСЄ. Вони свідчать про те, що Росія постійно посилює свою військову присутність на Донбасі.

Вронецька підкреслила, що конвої вантажівок з Росії перетинають неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону "вдень і вночі".

Це міждержавний конфлікт, ініційований Росією, який систематично підживлюється Москвою з метою дестабілізації України,

– заявила дипломат.

Окрім того, польський представник засудила так звані «вибори» на окупованих територіях Донбасу.

"Це протирічить духу й букві мінських домовленостей", – підкреслила вона.

Вронецька назвала намір проведення незаконних виборів демонстрацією неповаги до міжнародних норм та"відкатом» в зусиллях нормандського формату і Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 30 жовтня рада Безпеки ООН провела відкрите засідання з ініціативи України, а також за підтримки партнерів у Радбезі з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу.