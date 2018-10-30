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      Агресія Росії в Україні є джерелом небезпеки для всієї Європи, – посол Польщі в ООН

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      Російська агресія проти України є джерелом небезпеки для всієї Європи, – посол Польщі в ООН
      Російська агресія проти України є джерелом небезпеки для всієї Європи, – посол Польщі в ООН / Фото з відкритих джерел

      Агресивні дії Росії на сході України загрожують безпеці цілого Європейського регіону. Москва регулярно підживлює конфлікт зброєю, технікою й особовим складом.

      Про це повідомила постійний представник Польщі при ООН Джоанна Вронецька під час засідання РБ ООН.

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      Так, вона навела дані зі звітів Спостережної місії ОБСЄ. Вони свідчать про те, що Росія постійно посилює свою військову присутність на Донбасі.

      Вронецька підкреслила, що конвої вантажівок з Росії перетинають неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону "вдень і вночі".

      Це міждержавний конфлікт, ініційований Росією, який систематично підживлюється Москвою з метою дестабілізації України,
      – заявила дипломат.

      Окрім того, польський представник засудила так звані «вибори» на окупованих територіях Донбасу.

      "Це протирічить духу й букві мінських домовленостей", – підкреслила вона.

      Вронецька назвала намір проведення незаконних виборів демонстрацією неповаги до міжнародних норм та"відкатом» в зусиллях нормандського формату і Тристоронньої контактної групи.

      Нагадаємо, 30 жовтня рада Безпеки ООН провела відкрите засідання з ініціативи України, а також за підтримки партнерів у Радбезі з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу.

      Теги: Новини політики Україна – Росія ООН Війна на Донбасі Новини Польщі Європа
      Джерело: 24 Канал
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