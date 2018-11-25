Агресія в Азовському морі: у ЄС відреагували на захоплення Росією українських кораблів

Брюссель відреагував на відверту агресію Росії в Азовському морі, однак доволі стримано. Європейський союз закликає РФ відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію.

Про це йдеться у заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич.

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Тк, у ЄС відзначають, що ситуація в Азовському морі та Керченській протоці небезпечно загострилась.

Напруженість в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після сьогоднішнього ранкового інциденту між російськими та українськими військово-морськими судами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку,

– мовиться у заяві.

Косьянчич висловила особливу струбованість подальшими подіями, включаючи закриття руху російською владою і повідомлення про захоплення українських суден та постріли по них.

Брюссель закликає всі сторони діяти стримано в Азовському морі для того, аби запобігти подальшій ескалації. Однак при цьому там зазначають, що Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.

Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю, щоб негайно провести деескалацію ситуації,

– кажуть європейські диломати.

В ЄС також наголосили, що очікують від Росії припинення контролю над морськими перевезеннями в Керченській протоці. Зокрема, у нещодавній своїй заяві глава дипломатії Федеріка Могеріні засудила будівництво Керченського мосту та порушення цим територіальної цілісності України.

Окрім того, європейські дипломати підкреслили, що не визнають незаконну анексію Кримського півострова з боку Росії.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.