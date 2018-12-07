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      Агресія в Азовському морі: відомо, чи готують США військову відповідь на дії Росії

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      США не розглядають можливість військової відповіді на дії Росії в Керченській протоці
      США не розглядають можливість військової відповіді на дії Росії в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки не мають наміру відповідати військовими діями на агресію Росії проти українських кораблів і моряків біля Керченської протоки в Азовському морі.

      Таку заяву зробив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, пише The Washington Post.

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      Зараз не йде обговорення військового виміру відповіді на (інцидент, – 24 канал) в Азовському морі,
      – сказав Данфорд.

      Генерал підкреслив, що міжнародне співтовариство зобов’язане відповісти на дії Росії в Азовському морі, спрямовані на обмеження судноплавства в районі Азовського моря. Однак, за його словами, реакція західних країн повинна бути в сфері дипломатії, економіки чи безпеки.

      Також, представник американського флоту додав, що всі дії США, навіть якщо вони пов'язані зі зміцненням сил в міжнародних водах і в Чорному морі, завжди залишаються в рамках міжнародних законів і норм.

      Нагадаємо, раніше державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      ​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

       

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Новини США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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