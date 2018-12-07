Агресія в Азовському морі: відомо, чи готують США військову відповідь на дії Росії

Сполучені Штати Америки не мають наміру відповідати військовими діями на агресію Росії проти українських кораблів і моряків біля Керченської протоки в Азовському морі.

Таку заяву зробив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, пише The Washington Post.

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Зараз не йде обговорення військового виміру відповіді на (інцидент, – 24 канал) в Азовському морі,

– сказав Данфорд.

Генерал підкреслив, що міжнародне співтовариство зобов’язане відповісти на дії Росії в Азовському морі, спрямовані на обмеження судноплавства в районі Азовського моря. Однак, за його словами, реакція західних країн повинна бути в сфері дипломатії, економіки чи безпеки.

Також, представник американського флоту додав, що всі дії США, навіть якщо вони пов'язані зі зміцненням сил в міжнародних водах і в Чорному морі, завжди залишаються в рамках міжнародних законів і норм.

Нагадаємо, раніше державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.