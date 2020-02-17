Агресор чи дружня та братня країна: як українці ставляться до Росії – результати соцопитування

Більшість українців розглядають Росію як агресора, що загрожує існуванню України. Крім того, багато хто вважає, що загроза від Путіна та Росії для України продовжує бути реальною.

Відповідні дані опублікував центр "Социс" за результатами дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні". Опитували соціологи людей на початку лютого.

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Згідно з оприлюдненими даними,

54,4% опитаних погоджуються з твердженням, що Росія – агресор, який загрожує існуванню України як держави, від якого необхідно захищатися та не підтримувати жодних стосунків.

опитаних погоджуються з твердженням, що Росія – агресор, який загрожує існуванню України як держави, від якого необхідно захищатися та не підтримувати жодних стосунків. 30,9% респондентів назвали Росію "звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські взаємини, як і зі всіма іншими країнами".

респондентів назвали Росію "звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські взаємини, як і зі всіма іншими країнами". 8,6% вважають Росію дружньою та братньою для України країною, з якою необхідно розвивати теплі та дружні взаємини.

0,5% назвали інші варіанти, а 5,7% відмовилися відповідати на це питання.



Яким є ставлення українців до Росії

Водночас

57,8% опитаних схиляються до думки, що загроза від Путіна та Росії для незалежності та територіальної цілісності України продовжує бути реальною.

35,4% вважають, що загроза від Путіна та Росії для незалежності та територіальної цілісності України скоріше є надто перебільшеною.

6,9% не відповіли або відмовилися відповідати.

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Яку загрозу для України становить Росія: думка українців

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.

Цікаво, що, за результатами дослідження, проведеного в січні, більшість росіян до українців ставлять дуже погано. Натомість, що дуже добре, відповіли лише 6% опитаних.