23 банки України підтримають аграріїв: список

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підписало меморандум з українськими банками щодо реалізації державної програми підтримки аграріїв.

Міністерство оприлюднило список 23-х українських банків, які візьмуть участь у бюджетній програмі КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників". Мета програми – "створити сприятливі умови у фінансово-кредитному забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників".

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У бюджеті України на 2020 рік закладено 4 мільярди гривень на фінансову підтримку сільгоспвиробників.

Список уповноважених банків:

Приватбанк

Ощадбанк

Укрексімбанк

Укргазбанк

Альфа-Банк

Райффайзен Банк Аваль

ОТП-Банк

ПУМБ

Креді Агріколь Банк

Кредобан

Правекс Банк

Мегабанк

Східно-Український Банк "Грант"

Радабанк

МТБ Банк, Мотор-Банк

"Глобус"

"Південний"

"Восток"

"Львів"

"Альянс"

"Агропросперіс"

"Кліринговий дім"

Як обирали банки?

Участь у програмі візьмуть лише ті банки, через які відбувається виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, заявляють у Мінекономіки. Список таких банків був затверджений постановою Кабміну від 26 вересня 2001 року.

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Що передбачає програма підтримки аграріїв?

Згідно програми, держава надасть фінансову підтримку розвитку тваринництва та переробки сільгосппродукції, а також фермерським господарствам. Крім того, аграрії зможуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Яку ще допомогу може надати Кабмін?

За рішенням Уряду, кожен український аграрій може отримати компенсацію у випадку втрати врожаю через несприятливі погодні умови. Розмір виплат – 4,5-5 тисяч гривень за гектар. Ця фінансова допомога буде разовою і безповоротною. На думку чиновників, таким чином, працівники АПК зможуть сплатити податки та розрахуватися з власниками паїв.

Щоб отримати компенсацію, аграрії повинні підтвердити свій статус, а також надати статистику площ, підтвердження від Гідрометцентру про форс-мажорні погодні обставини і актування земель, які роблять комісії на рівні місцевих адміністрацій.