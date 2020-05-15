5 тисяч гривень за гектар: як Уряд планує рятувати аграріїв

Кабінет міністрів України може заплатити кожному аграрію за втрачений урожай до 5 тисяч гривень за гектар.

Якщо підприємці аграрно-промислового комплексу України втратять врожай озимих чи ярих зернових культур через несприятливі погодні умови, то зможуть отримати компенсацію у розмірі 4,5-5 тисяч гривень за гектар. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, повідомляє УКАБ.

Зверніть увагу! Чому молода українська картопля дорожча, ніж закордонна: несподівані пояснення

Дуже важливо – ця фінансова допомога буде безповоротною і разовою, каже Висоцький. Завдяки цьому, аграрії зможуть розрахуватися з пайовиками, сплатити податки та запланувати посівну-2020/2021.

Як фермерам отримати допомогу?

Заступник міністра уточнив, що дуже важливо "зробити інструмент отримання допомоги максимально простим". Для цього аграрії, які хочуть отримати допомогу, повинні "підтвердити статус, надати статистику площ, підтвердження від Гідрометцентру про форс-мажорні погодні обставини і актування земель, які роблять комісії на рівні місцевих адміністрацій".

У Кабміні вважають, що урожайні збитки через природні умови є форс-мажором. Тому аграріям треба виділити компенсаційні кошти.

Чи всім вистачить грошей?

Держава найближчим часом планує виділити на підтримки агросектору 4 мільярди гривень. Але така сума, вважає Висоцький, "не може вирішити питання".

Він зробив простий підрахунок: за попередніми даними, Україна цьогоріч уже має 410 тисяч гектарів площ із втраченими посівами. Множимо гектари на 5 тисяч гривень – і вже зараз отримуємо близько 2 мільярдів.

Це важливо! Гроші будуть: Кабмін компенсує збитки аграріям України

Що каже статистика?

За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, на початок травня-2020, тільки від засухи в південних регіонах Україна втратила 234 тисяч гектарів посівів озимих культур (2,6%).

Зокрема, на Одещині, за попередніми розрахунками, вже втрачено 148 тисяч гектарів посівів (15% всіх площ озимих культур області). Дуже вражаючі дані щодо загиблого озимого ріпаку – 62%. "Мінуси" озимої пшениці – 10%, ячменю – 21%.