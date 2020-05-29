Кабмін України пообіцяв працівникам сільського господарства відшкодування за втрачений через посуху врожай. Але зараз вони не можуть отримати компенсації.

Кабінет міністрів України на початку травня повідомив, що готується алгоритм виплати компенсацій сільськогосподарським виробником, які зазнали збитків через несприятливі погодні умови. Ці відшкодування мають виплачуватися з резервного фонду бюджету. Проте на сьогодні немає затвердженого порядку видачі безповоротної допомоги, пише сайт Kurkul.com, посилаючись на джерела в аграрному секторі.

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Тому органи виконавчої влади наразі продовжують керуватися постановою КМУ від 29 березня 2002 року №415. Цей документ визначає Порядок використання коштів резервного фонду бюджету і вказує: кошти із резервного фонду приватним агрофірмам виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Про що йдеться у постанові КМУ?

Цитуємо:

"У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, яка завдала шкоди посівам, або призвела до їх загибелі, а сільгосптоваровиробник претендує на отримання компенсації з резервного фонду державного бюджету, йому потрібно надати до райдержадміністрації пакет відповідних документів:

обґрунтування необхідності та обсягів додаткових коштів

акт обстеження посівів

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування або пояснення про причини відмови від страхування

перелік першочергових робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

Яка процедура фіксації виплат?

Райдержадміністрації на місцях, відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду, проводять засідання комісій із питань надзвичайних ситуацій і роблять висновок про розміри загальних збитків на основі поданих фермерами документів. Далі починає працювати ланцюг: райдержадміністрації відповідне звернення в ОДА, а ОДА – в Кабмін. Там узагальнюють інформацію, роблять свій висновок і готують проєкт розпорядження КМУ щодо виділення коштів з резервного фонду.

Детальніше про компенсації аграріям за втрачений врожай і подробиці постанови КМУ читайте у статті 24 каналу "Гроші будуть: як Кабмін компенсуватиме збитки аграріям".