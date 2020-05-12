Без українців у Польщі буде катастрофа, – бізнесмен
Польща критично залежить від трудових мігрантів з України, особливо – в сезон збирання фруктів та овочів.
Про це заявив глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі – Real SA – Анджей Гайовнічек, пише "Укрінформ".
Тим часом… У Польщі розробили онлайн-калькулятор, який розраховує ймовірність смерті від COVID-19
Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць... Тож якщо працівники з України не приїдуть – буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати, – каже Гайовнічек.
За словами бізнесмена, у Польщі зараз потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках з України. Якщо найближчим часом у зв’язку з карантином через епідемію COVID-19 українці не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.
Гайовнічек каже, що серед поляків мало хто погодиться працювати в полі, в холодильних приміщеннях, адже це – тяжка праця. На його думку "всі хотіли б сидіти в офісах, а до виконання важкої фізичної роботи немає багато бажаючих".
Також підприємець вважає, що українці, які працюють у Польщі, повинні заробляти не менше 12-14 злотих (75-90 гривень) за годину.
Загалом у Польщі зараз перебуває до мільйона українців. З середини березня в Україну повернулися понад 180 тисяч трудових мігрантів. Уряд Польщі автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період стану епідемії COVID-19 і 30 днів після нього.
Важливо знати! Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік
Трудові мігранти та закритий кордон
- Більшість країн ще у березні закрили кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
- Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
- Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.
- У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує. Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.