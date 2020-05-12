Без українців у Польщі буде катастрофа, – бізнесмен

Польща критично залежить від трудових мігрантів з України, особливо – в сезон збирання фруктів та овочів.

Про це заявив глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі – Real SA – Анджей Гайовнічек, пише "Укрінформ".

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Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць... Тож якщо працівники з України не приїдуть – буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати, – каже Гайовнічек.

За словами бізнесмена, у Польщі зараз потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках з України. Якщо найближчим часом у зв’язку з карантином через епідемію COVID-19 українці не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.

Гайовнічек каже, що серед поляків мало хто погодиться працювати в полі, в холодильних приміщеннях, адже це – тяжка праця. На його думку "всі хотіли б сидіти в офісах, а до виконання важкої фізичної роботи немає багато бажаючих".

Також підприємець вважає, що українці, які працюють у Польщі, повинні заробляти не менше 12-14 злотих (75-90 гривень) за годину.

Загалом у Польщі зараз перебуває до мільйона українців. З середини березня в Україну повернулися понад 180 тисяч трудових мігрантів. Уряд Польщі автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період стану епідемії COVID-19 і 30 днів після нього.

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