Безробіття і агросектор в Україні: хто кого

7 з 10-ти безробітних в Україні працевлаштувалися під час карантину в аграрному секторі.

Такі дані озвучила Державна служба зайнятості. Протягом березня-травня в Україні знайшли роботу 104 тисячі осіб, з яких 68% – у сільському господарстві.

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Загалом, за період карантину українці, за направленням служби зайнятості, працевлаштувалися в таких галузях економіки:

Сільське господарство – 68%

Переробна промисловість – 8%

Торгівля – 7%

Будівництво – 3%

Державне управління – 3%

Транспорт або кур’єрська діяльність – 3%

Крім того, з українським безробіттям бореться й аграрний сектор інших країн. Тисячі українців (точної статистики поки немає) вже виїхали на сезонні роботи в інші країни Європи, зокрема, в Польщу, Чехію, Німеччину, Фінляндію та інші.

Скільки в Україні безробітних?

501 тисяча осіб – стільки офіційно зареєстровано безробітних, за даними Держстату, станом на 20 травня 2020 року. Це на 196 тисяч (64%) більше, ніж було на цю дату 2019-го.

Останнім часом динаміка звільнень українців дещо сповільнилася. Якщо у квітні та на початку травня щодня офіційно без роботи залишалося від 5 до 7 тисяч, то на минулому тижні денний показник зменшився до 3-4 тисяч.

Як влада допомагатиме безробітним?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку травня заявив, що держава фінансово допомагатиме громадянам, які через карантин залишилися без роботи або змушені були призупинити свій бізнес. На такі виплати Кабмін, за словами чиновника, виділив 6 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

Як оформити допомогу по безробіттю? Це можна зробити онлайн. Читайте статтю 24 каналу українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн.



Кількість безробітних в Україні / Інфографіка 24 каналу