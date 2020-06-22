В магазинах і на ринках України значно знизилася вартість черешні і лохини. Експерти вважають, що це лише початок цінового обвалу на ягоди.

Наприкінці минулого тижня сайт 24 каналу повідомляв про несподіване суттєве зниження ціни на полуницю. А вже на вихідні цю тенденцію продовжили інші ягоди – зокрема, різко здешевшали черешня і лохина.

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Так, ціни на черешню – як гуртові, так і роздрібні – практично на всій територій України знизилися майже вдвічі, повідомляє EastFruit. Особлива разюча "зміна цифр" у Києві. Ще тиждень тому у гуртівнях ринків "Столичний " і "Троєщина" ці ягоди хорошої якості трималися в діапазоні 75-80 гривень за кілограм, а в роздріб – близько 100 гривень. Проте, за словами операторів ринку, вже в п'ятницю гуртова ціна черешні на "Столичному" впала до 60 гривень, в суботу та неділю – до 35-40 гривень, а на "Троєщині" – взагалі до 25 гривень. У той же час на півдні України черешню можна купити на гуртових продажах по 20 гривень за кілограм.

Які причини обвалу?

Виробники черешні вважають, що головна причина стрімкого зниження ціни на черешню – надлишок пропозиції на фоні суттєвого зменшення споживчого попиту. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися продукції, тому "збивають" ціни на все – в тому числі і на якісний, калібрований та сортовий товар.

Лохина: все нижче і нижче



Лохина буде дешевшати / Фото Агродень

Сезон лохини цьогоріч починався з рекордно високих цін на перший урожай, вирощений на закритому ґрунті. Але зараз вартість ягід у магазинах і на ринках почала різко падати, повідомляє АПК-Інформ.

Тиждень тому українські садівники пропонували лохину закритого ґрунту за 400-450 гривень за кілограм, зараз – уже не дорожче 300-400 гривень. Тобто ціни знизилися в середньому на 25%.

Нинішня ціна лохини все рівно в 1,5 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. Але експерти впевнені: вона ще впаде, коли на ринок надійде ягода, вирощена на відкритому ґрунті. Хоча цього літа вона з’явиться не раніше початку липня (це пізніше на два тижні, ніж у 2019-му). Причина затримку – заморозки на початку весни і рясні дощі у квітні, що "притормозило" рівномірне дозрівання лохини.

Що далі?

Експерти прогнозують, а фермери побоюються, що зниження цін на черешню і лохину спровокує ланцюгову реакцію на ягідному ринку, і надалі почнуть дешевшати малина, ожина, жимолость та інші.

Як мінялися ціни на ягоди в Україні у червні, читайте у статті 24 каналу "Ціни на ягоди і фрукти в Україні б’ють історичні рекорди".