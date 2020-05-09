Чому молода українська картопля дорожча, ніж закордонна: несподівані пояснення
Нинішня ціна на українську та імпортовану картоплю економічно виправдана.
Так думку висловив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментрі Gazeta.ua.
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В торгових точках України ціна на молоду картоплю вітчизняного виробника стартує від 40 грн/кг, тоді як молоду картоплю з Єгипту можна купити від 19 грн/кг.
Українські фермери вирощують молоду картоплю в дуже малих об’ємах, – пояснює Дорошенко. – 95% картоплі, яку ми бачимо на ринку, це та, яка вирощується для власного споживання, і надлишок продається на ринку. Ціноутворення тут складається не по тому, скільки витратили.
Картоплю, яку вирощують у промислових масштабах, частіше беруть на переробку, тому її ціна нижча за рахунок великих об’ємів. Єгипетська і білоруська картопля дешевша за українську, бо її вирощують промислово.
Українські виробники, які почали вирощувати картоплю промислово, ще мають кредити за техніку та інше обладнання, а кредити в нас під 22%, – каже експерт. – Відповідно ціна висока. Зараз важко спрогнозувати, яка буде ціна української картоплі восени. Якщо ми почнемо завозити картоплю, як робили торік, то ціна буде досить низька. Якщо інші країни перекриють кордони – буде високою. А взагалі, в останні три роки українці почали вирощувати менше картоплі.
Де фермери продають продукти?
Кабмін України пом'якшив карантинні обмеження і дозволив відкривати продовольчі ринки. Вони вже запрацювали в багатьох містах, але українські аграрії продовжують нарощувати збитки. Чому? Читайте у статті 24 каналу "Ринки запрацювали, але збитки фермерів ростуть: як це вплине на ціну продуктів".
Вимоги МОЗ щодо відновлення роботи ринків
На ринок допускатимуть працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо ті будуть у масці або респіраторі, і їм безконтактно виміряють температуру.
- На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.
- На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.
- Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.
- Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.
- Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.
Для продавців
- Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.
- Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.
Для працівників
- Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.
- Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.
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