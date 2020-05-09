Чому молода українська картопля дорожча, ніж закордонна: несподівані пояснення

Нинішня ціна на українську та імпортовану картоплю економічно виправдана.

Так думку висловив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментрі Gazeta.ua.

Це важливо! Гроші будуть: Кабмін компенсує збитки аграріям України

В торгових точках України ціна на молоду картоплю вітчизняного виробника стартує від 40 грн/кг, тоді як молоду картоплю з Єгипту можна купити від 19 грн/кг.

Українські фермери вирощують молоду картоплю в дуже малих об’ємах, – пояснює Дорошенко. – 95% картоплі, яку ми бачимо на ринку, це та, яка вирощується для власного споживання, і надлишок продається на ринку. Ціноутворення тут складається не по тому, скільки витратили.

Картоплю, яку вирощують у промислових масштабах, частіше беруть на переробку, тому її ціна нижча за рахунок великих об’ємів. Єгипетська і білоруська картопля дешевша за українську, бо її вирощують промислово.

Українські виробники, які почали вирощувати картоплю промислово, ще мають кредити за техніку та інше обладнання, а кредити в нас під 22%, – каже експерт. – Відповідно ціна висока. Зараз важко спрогнозувати, яка буде ціна української картоплі восени. Якщо ми почнемо завозити картоплю, як робили торік, то ціна буде досить низька. Якщо інші країни перекриють кордони – буде високою. А взагалі, в останні три роки українці почали вирощувати менше картоплі.

Де фермери продають продукти?

Кабмін України пом'якшив карантинні обмеження і дозволив відкривати продовольчі ринки. Вони вже запрацювали в багатьох містах, але українські аграрії продовжують нарощувати збитки. Чому? Читайте у статті 24 каналу "Ринки запрацювали, але збитки фермерів ростуть: як це вплине на ціну продуктів".

Вимоги МОЗ щодо відновлення роботи ринків

На ринок допускатимуть працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо ті будуть у масці або респіраторі, і їм безконтактно виміряють температуру.

На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.

Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

Для продавців

Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.

Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.

Для працівників

Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.

Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.

Зверніть увагу! Послаблення карантину: яка ситуація на ринках міст України – відео