"Чутлива" гречка та інші: названо продукти, які навесні подорожчали і подешевшали найбільше
Карантинні обмеження продовжують впливати на ціну продуктів в Україні. Про це свідчить порівняння даних за перші чотири місяці і окремо – за березень та квітень.
Державна служба статистики порахувала, як змінилася вартість товарів і послуг на початку 2020 року. Цілком очікувано, серед усіх груп найбільше зросли ціни на на продукти харчування.
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Отже, за чотири місяці поточного року в Україні найбільше здорожчали цибуля, гречка та яблука, а найбільше здешевшали – яйця і курятина (філе і тушки).
Як змінилися ціни на продукти
(грудень-2019 – квітень-2020 у відсотках)
- Цибуля ріпчаста +105,1% (до 18,46 гривень за кілограм)
- Гречана крупа + 27,5% (до 35,42)
- Яблука +18% (до 19,25)
- Яйця -22,4% (до 16,34 гривень за десяток)
- Філе куряче -13,3% (до 88,2 гривень за кілограм)
- Тушки курячі -12% (до 52,2)
Якими були зміни у березні-квітні?
Лідери подорожчання і здешевшання в Україні у березні-квітні ті самі, що й за підсумками перших чотирьох місяців-2020. Однак різниця свідчить, що карантинні обмеження серйозно вплинули на підвищення ціни.
Як змінилися ціни на продукти
(березень – квітень-2020 у відсотках)
- Цибуля ріпчаста +65,3%
- Гречана крупа +17,99%
- Картопля (+14,43%)
- Білокачанна капуста (+12,89%)
- Яблука (+11,27%).
- Куряче філе (-14,21%)
- Курячі тушки (-13,51%)
- Сало (-1,46%)
Ціни і психологічний фактор
Якщо подорожчання цибулі – явище не традиційне, а викликане цього сезону низьким врожаєм і малим імпортом через карантин, то гречка продемонструвала свої звичні тенденції.
Як зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко:
Це ще раз підтверджує, що гречка є надзвичайно чутливим для внутрішнього ринку продуктом, динаміка цін на який визначається переважно психологічними факторами.
Експерт також назвав середні ціни на крупу в регіонах.
Ціна на гречку
(квітень-2020 – гривні за кілограм)
Найвища
- Донецька – 40,3
- Черкаська – 39,21
- Київська – 39,16
Найнижча
- Дніпропетровська – 32,92
- Київ – 33,35
- Тернопільська – 32,96
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