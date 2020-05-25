"Чутлива" гречка та інші: названо продукти, які навесні подорожчали і подешевшали найбільше

Карантинні обмеження продовжують впливати на ціну продуктів в Україні. Про це свідчить порівняння даних за перші чотири місяці і окремо – за березень та квітень.

Державна служба статистики порахувала, як змінилася вартість товарів і послуг на початку 2020 року. Цілком очікувано, серед усіх груп найбільше зросли ціни на на продукти харчування.

Важливо знати! "Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі"

Отже, за чотири місяці поточного року в Україні найбільше здорожчали цибуля, гречка та яблука, а найбільше здешевшали – яйця і курятина (філе і тушки).

Як змінилися ціни на продукти

(грудень-2019 – квітень-2020 у відсотках)

Цибуля ріпчаста +105,1% (до 18,46 гривень за кілограм)

Гречана крупа + 27,5% (до 35,42)

Яблука +18% (до 19,25)

Яйця -22,4% (до 16,34 гривень за десяток)

Філе куряче -13,3% (до 88,2 гривень за кілограм)

Тушки курячі -12% (до 52,2)

Якими були зміни у березні-квітні?

Лідери подорожчання і здешевшання в Україні у березні-квітні ті самі, що й за підсумками перших чотирьох місяців-2020. Однак різниця свідчить, що карантинні обмеження серйозно вплинули на підвищення ціни.

Як змінилися ціни на продукти

(березень – квітень-2020 у відсотках)

Цибуля ріпчаста +65,3%

Гречана крупа +17,99%

Картопля (+14,43%)

Білокачанна капуста (+12,89%)

Яблука (+11,27%).

Куряче філе (-14,21%)

Курячі тушки (-13,51%)

Сало (-1,46%)

Ціни і психологічний фактор

Якщо подорожчання цибулі – явище не традиційне, а викликане цього сезону низьким врожаєм і малим імпортом через карантин, то гречка продемонструвала свої звичні тенденції.

Як зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко:

Це ще раз підтверджує, що гречка є надзвичайно чутливим для внутрішнього ринку продуктом, динаміка цін на який визначається переважно психологічними факторами.

Експерт також назвав середні ціни на крупу в регіонах.

Ціна на гречку

(квітень-2020 – гривні за кілограм)

Найвища

Донецька – 40,3

Черкаська – 39,21

Київська – 39,16

Найнижча

Дніпропетровська – 32,92

Київ – 33,35

Тернопільська – 32,96

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів? Читайте про це у статті 24 каналу "Продовольча криза-2020: що чекає світ і Україну?"