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"Чутлива" гречка та інші: названо продукти, які навесні подорожчали і подешевшали найбільше

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Гречка – "чутливий" продукт
Гречка – "чутливий" продукт / Київпост

Карантинні обмеження продовжують впливати на ціну продуктів в Україні. Про це свідчить порівняння даних за перші чотири місяці і окремо – за березень та квітень.

Державна служба статистики порахувала, як змінилася вартість товарів і послуг на початку 2020 року. Цілком очікувано, серед усіх груп найбільше зросли ціни на на продукти харчування.

Важливо знати! "Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі"

Отже, за чотири місяці поточного року в Україні найбільше здорожчали цибуля, гречка та яблука, а найбільше здешевшали – яйця і курятина (філе і тушки).

Як змінилися ціни на продукти 
(грудень-2019 – квітень-2020 у відсотках)

  • Цибуля ріпчаста +105,1% (до 18,46 гривень за кілограм)
  • Гречана крупа + 27,5% (до 35,42)
  • Яблука +18% (до 19,25)
  • Яйця -22,4% (до 16,34 гривень за десяток)
  • Філе куряче -13,3% (до 88,2 гривень за кілограм)
  • Тушки курячі -12% (до 52,2)

Якими були зміни у березні-квітні?

Лідери подорожчання і здешевшання в Україні у березні-квітні ті самі, що й за підсумками перших чотирьох місяців-2020. Однак різниця свідчить, що карантинні обмеження серйозно вплинули на підвищення ціни.

Як змінилися ціни на продукти
(березень – квітень-2020 у відсотках)

  • Цибуля ріпчаста +65,3%
  • Гречана крупа +17,99%
  • Картопля (+14,43%)
  • Білокачанна капуста (+12,89%)
  • Яблука (+11,27%).
  • Куряче філе (-14,21%)
  • Курячі тушки (-13,51%)
  • Сало (-1,46%)

Ціни і психологічний фактор

Якщо подорожчання цибулі – явище не традиційне, а викликане цього сезону низьким врожаєм і малим імпортом через карантин, то гречка продемонструвала свої звичні тенденції.

Як зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко:

Це ще раз підтверджує, що гречка є надзвичайно чутливим для внутрішнього ринку продуктом, динаміка цін на який визначається переважно психологічними факторами.

Експерт також назвав середні ціни на крупу в регіонах.

Ціна на гречку
(квітень-2020 – гривні за кілограм)

Найвища

  • Донецька – 40,3
  • Черкаська – 39,21
  • Київська – 39,16

Найнижча

  • Дніпропетровська – 32,92
  • Київ – 33,35
  • Тернопільська – 32,96

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів? Читайте про це у статті 24 каналу "Продовольча криза-2020: що чекає світ і Україну?"

Автор: Анатолій Яворський
Теги: Новини України Статистика Ціни Ціни на гречку Гречка Продукти Агро Агро новини
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