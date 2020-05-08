COVID-19 не завадить? Якою буде пропозиція зернових в світі

Основний приріст забезпечать пшениця, кукурудза і ячмінь, а загальний обсяг споживання рису в світі може на 0,7 відсотка перевищити рекордний рівень сезону 2018-2019 років.

Пропозиція зернових в світі зберігається на достатньому рівні, незважаючи на негативні наслідки COVID-19, йдеться в щомісячному зведенні Продовольчої і сільськогосподарської організація ООН (FAO).

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Обсяг виробництва зернових у світі в 2019 році все ще очікується на рівні близько 2 720 млн тонн, що на 65,3 млн тонн (2,5 відсотка) вище, ніж в менш урожайному 2018 році, причому основний приріст забезпечать пшениця, кукурудза і ячмінь, – вважають експерти.

Водночас в результаті негативних наслідків COVID-19 для економічного зростання, енергетичних ринків і, частково, попиту на корми, прогноз щодо споживання зернових у світі в сезоні 2019-2020 років було знижено на 24,7 млн ​​тонн порівняно з квітневими очікуваннями.

Таке скорочення в основному пов'язано з переглядом у бік зниження на 22,4 млн тонн прогнозу щодо споживання кукурудзи в сезоні 2019-2020 років, перш за все у Сполучених Штатах і Китаї, де відбулося різке зниження попиту на кукурудзу з кормовою і промисловою метою.

Що буде зі споживання кукурудзи в світі? В сезоні 2019-2020 років може виявитися майже на 9 млн тонн (0,8 відсотка) нижче, ніж у сезоні 2018-2019 років, тоді як загальне споживання фуражних зернових порівняно з рівнем сезону 2018-2019 років знизиться незначно.

Прогноз щодо загального рівня споживання пшениці в світі в сезоні 2019-2020 років було також знижено внаслідок скорочення використання з промисловою метою, перш за все в Європейському Союзі, на тлі деякого підвищення прогнозу по Канаді.

Водночас, беручи до уваги очікуване зростання споживання з харчовою метою, загальний обсяг споживання пшениці в світі в сезоні 2019-2020 років може перевищити рівень попереднього сезону на 9 млн тонн (1,2 відсотка).

В результаті зниження прогнозів щодо продовольчого споживання в Нігерії на тлі очікуваного скорочення промислового використання в Китаї прогноз споживання рису в світі в сезоні 2019-2020 років було знижено на 1,5 млн тонн.

Незважаючи на такий перегляд, загальний обсяг споживання рису в світі може на 0,7 відсотка перевищити рекордний рівень сезону 2018-2019 років, головним чином внаслідок збільшення споживання з харчовою метою в Азії.