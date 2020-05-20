Депутати внесуть правки – Зеленський підпише: експерт про скандальний закон

Президент України Володимир Зеленський підпише спірний законопроект №1210 щойно народні депутати внесуть необхідні зміни щодо "соєвих правок".

Так стверджує AgroPolit.com, посилаючись на власні джерела в Офісі президента. За словами інсайдерів, Володимир Зеленський на "всі сто" підтримує скасування "соєвих поправок" і вже до кінця травня підпише законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". У подальшому всі спірні моменти для бізнесу депутати вирішуватимуть, вносячи у закон відповідні правки.

Подробиці: Зеленський хоче ветувати скандальний закон

Історія питання

Верховна Рада прийняла законопроєкт №1210, який скасовує "соєві правки", 16 січня 2020 року.

Але через тиск різних груп лобістів та внутрішню боротьбу у владі за соєво-ріпакові потоки та позицію МВФ, президент вже 4 місяці ніяк не може підписати закон, – вважає експерта AgroPolit.com.

При цьому у Верховній Раді разглядається також законопроєкт №2446 про скасування "соєвих правок", поданий депутатами Миколою Сольським і Олегом Тарасовим. Профільний аграрний комітет рекомендував його прийняти у першому читанні.

Рішення Зеленського

Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко днями заявив, що Зеленський збирається накласти вето на закон №1210. І це, начебто, через "соєві правки". Лещенко акцентував увагу, що вето буде накладено з пропозиціями та зауваженнями глави держави.

Лещенко також завірив, що "Рада закриє питання про "соєві правки" протягом місяця". Зараз народні депутати перейшли на роботу у штатному режимі тому можуть швидко провести необхідні консультації і внести правки.

Важливо! Зеленський підписав закон про доступ до геокадастрів

Що таке "соєві правки"?

Верховна Рада проголосувала за "соєві правки" ще у 2017 році. Цим рішенням депутати скасували відшкодування ПДВ при експорті сої – з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року, ріпаку – з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Експерти підрахували, що після запровадження "соєвих правок" аграрний бізнес України почав втрачати більше 10 доларів на тонні проданої сої.

Володимир Зеленський у грудні-2019 закликав Верховну Раду і Кабінет міністрів ухвалити закон про підтримку українського виробника аграрної продукції. Одним із елементів підтримки мають бути "соєві правки".