24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Депутати пробують через Конституційний суд скасувати ринок землі

- Читать новость на русском
Ринок землі хочуть скасувати через Конституційний суд
Ринок землі хочуть скасувати через Конституційний суд / agropolit.com

Конституційний суд України 4 травня отримав подання щодо ухваленого законопроєкту про ринок землі. Народні депутати просять суд перевірити закон на відповідність Конституції України.

Подання до суду направили 48 депутатів на чолі з Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком. Про це повідомляє Конституційний суд.

Важливо Рада таки схвалила закон про ринок землі

Парламентарі переконані, що схвалений законопроєкт не відповідає нормам Конституції України. Разом з тим у тексті подання зазначається, що схвалення законодавчого акту відбулося з порушеннями Конституції.

Депутати переконують, що такого роду законопроєкт повинен вносити зміни до головного закону України. Відтак він мав би схвалюватися конституційною більшістю в Раді – 300+1 голос.

Серед підписантів подання є фракція "Батьківщина" чи не усім складом, члени депутатської групи "Довіра", як от Віктор Бондар та Антон Кіссе, а також окремі "слуги народу", зокрема Олександр Дубінський.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?Про необхідність його схвалення говорили вже багато років. Він передбачає, що власники земельних паїв зможуть ними вільно розпоряджатися, зокрема купувати чи продавати.

Його остаточно схвалила Верховна Рада 9 скликання. До слова, згадки про мораторій на продаж землі у Конституції України не було. Тож законопроєкт не повинен вносити до неї змін.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини політики Новини України Агро Агро законодавство Законодавство Конституційний суд Верховна Рада Агро новини Ринок землі
blog_ava
Купи городини гниють, а збуту немає: найбільший оптовий ринок Херсонщини закрили – відео
16 квітня
 