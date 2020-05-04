Депутати пробують через Конституційний суд скасувати ринок землі

Конституційний суд України 4 травня отримав подання щодо ухваленого законопроєкту про ринок землі. Народні депутати просять суд перевірити закон на відповідність Конституції України.

Подання до суду направили 48 депутатів на чолі з Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком. Про це повідомляє Конституційний суд.

Важливо Рада таки схвалила закон про ринок землі

Парламентарі переконані, що схвалений законопроєкт не відповідає нормам Конституції України. Разом з тим у тексті подання зазначається, що схвалення законодавчого акту відбулося з порушеннями Конституції.

Депутати переконують, що такого роду законопроєкт повинен вносити зміни до головного закону України. Відтак він мав би схвалюватися конституційною більшістю в Раді – 300+1 голос.

Серед підписантів подання є фракція "Батьківщина" чи не усім складом, члени депутатської групи "Довіра", як от Віктор Бондар та Антон Кіссе, а також окремі "слуги народу", зокрема Олександр Дубінський.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?Про необхідність його схвалення говорили вже багато років. Він передбачає, що власники земельних паїв зможуть ними вільно розпоряджатися, зокрема купувати чи продавати.



Його остаточно схвалила Верховна Рада 9 скликання. До слова, згадки про мораторій на продаж землі у Конституції України не було. Тож законопроєкт не повинен вносити до неї змін.