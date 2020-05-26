Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям

Експерти компанії BASF склали важливі правила, як запобігти забрудненню води після використання засобів захисту рослин (ЗЗР).

Світові організації (ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ та інші) б’ють на сполох. Людство стоїть на порозі всепланетної катастрофи через нестачу води. Головні причини – зміна клімату і безвідповідальне ставлення до цього безцінного ресурсу.

Вже зараз 800 мільйонів жителів Землі потерпають від нестачі води, повідомляє ООН. А до 2025 року ця цифра сягне 1,8 мільярда! Причому це будуть не лише мешканці спекотних і бідних регіонів Африки й Азії. Криза охопить США, Австралію та багато країн Європи.

Україну планетарне лихо також не омине. На сьогодні ми маємо критично низький рівень річкових і грунтових вод, і в той же час – високий рівень їхнього забруднення. Днями Держагентство водних ресурсів заявило, що в Україні можуть обмежити споживання води. А Рада нацбезпеки і оборони закликала терміново розробити водну стратегію країни.

Хто найбільший споживач води у світі?

Можливо, ви здивуєтеся… Сільське господарство! Причому з великим відривом: його обсяг водозаборів від загального – 69%. На промисловість припадає 19%, а на домашні господарства – лише 12%.

Важливий момент: велика кількість води після використання повертається в екосистему забрудненою. Тому правильна водна політика саме в аграрній галузі – критично необхідна. А головні завдання аграріїв:

зменшення обсягів відбору води

раціональне використання ресурсів

мінімізація забруднення поверхневих та підземних вод

Це широкі й багатогранні питання, тому шукати шляхи їх вирішення мають як науковці і технологи, так і безпосередньо представники аграрно-промислового комплексу. Бо мова йде не лише про створення і застосування прогресивних технологій, а й про підвищення кваліфікації працівників АПК, про логістику та управління водокористуванням.



Вода – безцінний ресурс / Фото Getty Images

Треба знати і не допускати!

Особливої уваги потребує питання можливого забруднення води після використання засобів захисту рослин (ЗЗР). Бо екологія нині – одна з найболючіших проблем в Україні.

У сільському господарстві джерела забруднення води поділяються на точкові (наприклад, витік з техніки) та дифузні (поверхневі стоки, орошення і т.п.).

Приблизно 50% забруднень спричиняють точкові джерела. Але таким забрудненням можна контрольовано запобігти, якщо завчасно підготуватися і знати, що робити.

Експерти компанії BASF склали для аграріїв основні правила попередження забруднень після використання засобів захисту рослин.

Як запобігти точковому забрудненню

Очищення обприскувача. Процедура виконується в полі/саду або на спеціально відведеному майданчику ферми. Внутрішнє очищення передбачає або трикратне промивання, або автоматизоване безперервне промивання. Вода для промивання розпорошуєтсья на великій площі оброблюваної землі. Якщо очищення обприскувача проводиться переважно на майданчику господарства, слід використовувати ділянку, на якій можна контролювати утримання стоку промивної води для подальшого знезараження.

Змішування та заповнення обприскувача. Треба використовувати місця для заповнення обприскувача, де можна утримати розливи та переливи. Запобігати забрудненню обладнання та контакту шланга для подачі води з розчином для обприскування. Мати напоготові абсорбуючі матеріали та інструменти для збирання розливів.

Контроль залишків. Залишки промивної води після миття обладнання не можна зливати у водойми чи в каналізацію. Якщо обладнання було очищене на майданчику, стічну воду потрібно зберігати в спеціально створених резервуарах (бетонних, наприклад). Потім їх знезаражують належним чином (наприклад, в біовідстійниках, через біофільтри і т.д.). Залишки ЗЗР, термін придатності яких закінчився, потрібно утилізувати через ліцензовану компанію.

Застосування. Не можна проводити обприскування над водними об’єктами, буферними смугами, дорогами тощо. Треба дотримуватися безпечної відстані до водойм та водостоків.

Зберігання. ЗЗР повинні зберігатися в спеціалізованих приміщеннях, контейнерах або шафах, які замикаються. Тверді продукти розміщують у нижній частині сховища, рідкі — вище них. Зберігання потребує наявності панелі, що знаходиться нижче продуктів, для збирання будь-яких розливів. Інформація про заходи надання першої допомоги має бути поряд у відкритому доступі.

Утилізація. Промиті тричі порожні контейнери необхідно висушити і зберігати в сухому та захищеному місці. Не можна спалювати або закопувати упаковку. Необхідно утилізувати за допомомогою ліцензованої компанії.

Траспортування. Великі обсяги продукції мають доставлятися роздрібними торговцями до господарства. Продукти, що транспортуються, мають знаходитися у належному стані, в упаковці виробника, а також мати етикетки з розбірливими написами. Транспортувати продукти слід у контейнерах/ящиках, які здатні утримувати розливи (транспортні контейнери). Обприскувачі треба перевіряти на наявність протікань резервуара, трубопроводів та форсунок після заповнення обприскувача та обприскування. Телефонні номери екстрених служб мають бути під рукою в будь-який час на випадок аварії.



Водні ресурси вимагають особливої уваги / Фото Getty Images

Як мінімізувати дифузне забруднення

Існують чотири основних джерела дифузного забруднення води: знесення крапель розчину ЗЗР вітром при обприскуванні, потрапляння у дренажні системи, вилуговування та поверхневе стікання.

Знесення вітром. Відбувається, в деякій мірі, при кожному застосуванні. За несприятливих умов воно може бути достатньо інтенсивним. Проте знесення переважно може контролюватися оператором.

Основні запобіжні заходи:

розмір краплі – треба мінімізувати кількість дрібних крапель

висота штанги обприскувача – утримуйте її якомога нижче, до 50 см над культурами

при наближенні до чутливих ділянок швидкість руху треба зменшити нижче 8 км/год.

Заходи мінімізації стоків у дренажну систему:

уникати внесення ЗЗР в сезон стікання вод (з пізньої осені до ранньої весни)

уникати внесення перед сильними дощами (≥ 48 год)

уникати нанесення на потрісканий або сухий ґрунт

рекомендація для критичних ситуацій: утримуйте стоки води в штучних заболоченнях.

Для мінімізації вилуговування потрібно:

зменшити або уникати використання на чутливих ділянках, якими зазвичай можуть бути:

- ґрунти з низьким вмістом органічних речовин (наприклад, <1.7 % органічної речовини)

- неглибокі ґрунти в карстових ділянках (наприклад, дерново-карбонатні ґрунти з багатим верхнім шаром)

- ґрунти з неглибоко залягаючими ґрунтовими водами (типово зустрічаються в долинах річок та в низинах)

- ґрунти з низьким вмістом органічних речовин (наприклад, <1.7 % органічної речовини) - неглибокі ґрунти в карстових ділянках (наприклад, дерново-карбонатні ґрунти з багатим верхнім шаром) - ґрунти з неглибоко залягаючими ґрунтовими водами (типово зустрічаються в долинах річок та в низинах) зменшити або уникати внесення продуктів в період живлення ґрунтових вод (з пізньої осені до ранньої весни)

Методи мінімізації поверхневого стікання:

Поверхневий стік виникає при скупченні надмірної кількості вологи (наприклад, після зими), при погіршенні проникності ґрунту та при високій інтенсивності дощових потоків.

Існує ряд методів для зменшення впливу поверхневого стікання:



Як зменшити вплив поверхневого стікання

Тримайте відстань

Слід пам’ятати, що держава регулює питання забруднення водних ресурсів.

Державними санітарними правилами регламентується санітарно-захисна зона між обприскуваними ділянками та водними об’єктами. Наприклад, відстань до водних джерел при обприскуванні має становити не менше 500 м, при авіаційному методі – 1000 м (у випадку, якщо поруч рибогосподарські водойми – не менше 2000 м). Відповідними службами захисту встановлюється розмір прибережної смуги для малих річок та, в окремих випадках, водойм та водостоків, що становить 20-100 м. Також регламентується відстань від заправних станцій, розчинних вузлів та майданчиків для протруювання до поверхневих водойм – 200-500 м.

Це важливо для всіх!

Вищезгадані правила мають стати обов’язковими для аграріїв, які турбуються не лише про сьогоднішній власний врожай, а й відповідально ставляться до майбутнього своєї землі та довкілля.

Збереження води і запобігання її забрудненню важливе для всіх: аграріїв, споживачів і суспільства в цілому.



Водні ресурси: цифри і факти