"Універсальний солдат": 40 років на сторожі урожаю

Популярний препарат Базагран® компанії BASF – найкращий гербіцид для захисту посівів від бур'янів.

Нинішній аграрний сезон обіцяє бути дуже непростим. Рясні травневі дощі врятували поля від посухи, але в той же час стимулювали ріст і поширення бур’янів. Тому зараз вкрай необхідно потурбуватися про захист і підтримку урожаю.

Багаторічні спостереження і досліди свідчать, що найкращий варіант у нинішніх умовах – давно популярний серед аграріїв гербіцид Базагран®, який на ринку вже понад 40 років і є лідером по оброблюваним площам як в Україні, так і в світі.

Секрети успіху Базагран®

Цей препарат – своєрідний "універсальний солдат" серед гербіцидів. Бо має дуже широке поле для застосування, високу мобільність і ефективність у боротьбі з бур’янами і, що теж важливо, цінову привабливість.

Найперше, що треба відзначити: Базагран® – контактний препарат. Тому він:

не завдає відчутної шкоди культурам при обприскуванні (навіть на пізніх фазах їх розвитку);

не спричиняє резистентність у бур’янів;

не має обмежень в сівозміні.

Базагран® не накопичується в продукції, бо має нульову системність. В той же час, він має широкі можливості для застосування. Це, зокрема, зернові та бобові культури, а також льон, рис, хміль і навіть м’ята.

Ціна + якість

Базагран® – оригінальний препарат світового лідеру BASF має ціну на рівні генеричних продуктів-аналогів, яких на українському ринку зараз дуже багато. Але Базагран® утримує позиції лідера, бо на довгій дистанції та в перспективі німецька якість завжди попереду китайської доступності. Фермери, у тому числі в Україні, вже переконалися, що використання якісного продукту з кваліфікованою технічною підтримкою дає стабільно високий прибуток, а бажання швидкої економії часто коштує в рази дорожче.



При використанні Базагран® результат одразу помітний

Базагран® може стати ще ефективнішим

Базагран® – однокомпонентний гербіцид, але при додаванні інших діючих речовин може вирішувати комплексні проблеми.

Позитивно на ефективність Базагран® впливає додавання ад’ювантів на олійній основі – вони покращують дію проти бур'янів, які мають потужний восковий наліт. А додавання сульфату амонію активно сприяє блокуванню іонів кальцію.

Ще одне ефективне рішення – додавання до Базагран® азотного добрива КАС, що позитивно впливає на ефективність проти бур'янів, які мають опушене листя.

Тож уміння боротися з бур'янами разом із "союзниками" – ще одна сильна риса "універсального солдата" Базагран®.