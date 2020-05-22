Інакше буде катастрофа: ще одна країна благає впустити українських заробітчан

Естонські фермери закликали уряд країни дозволити приїзд сезонних працівників з України.

Цьогоріч в Естонії визрів високий урожай полуниці. Фермери не можуть самотужки його зібрати або знайти для цього місцевих робітників. Тому три естонські організації – союз виробників полуниці, садівничий союз і сільськогосподарсько-торгова палата – звернулися до уряду з проханням дозволити приїзд у країну українських заробітчан, пише портал ERR.

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Українці раніше регулярно брали активну участь у зборі полуниці в Естонії. Але зараз через карантинні обмеження вони не мають права на в’їзд. І це, за словами фермерів, "може обернутися катастрофою".

Б'ють на сплох і автори звернення до уряду.

Сезон незабаром почнеться. Цього року на приблизно 800 гектарах поспіє близько 2 тисяч тонн полуниці. Однак безвідповідальні політики не хочуть, щоб 1500 старанних українців допомогли зібрати урожай і доставити його естонським споживачам. Нехай залишається гнити на полях, – написано в заяві.

Естонські аграрії також попросили посприяти поверненню українців міністра сільського життя Арво Аллару. Вони вважають, що зараз "уряд поводиться неадекватно", а деякі політики і партії "переплутали свої політичні справи зі справжньою кризовою ситуацією". Як результат: полуниця пропаде, а фермери збанкрутують.

Хто проти повернення українців?

Коли аграрії говорять про неадекватну поведінку політиків, то, в першу чергу, мають на увазі міністра внутрішніх справ і заодно лідера ультраправої партії EKRE Марта Хельме. Той категорично виступив проти приїзду українців, назвав їхню працю рабською і додав, що "не можна обміняти державу на кілька тонн полуниці".

Зараз в Естонії знаходиться близько 50 тисяч іноземних працівників, – цитує Хельме портал ERR. – Стільки ж є жителів, наприклад, у місті Пярну. Тепер з'ясувалося, що ми нічого не можемо зробити без українців. Не можемо зібрати полуницю, займатися зварюванням, будувати... Не можемо нічого!

Фермерів обурили слова Хельме. Особливо – про рабську працю і обмін держави на полуницю. Вони також нагадали, що уряд сусідньої Фінляндії, незважаючи на карантин, уже дозволив у цьому сезоні в'їзд 4500 іноземних сільгоспробітників. У тому числі – з України. Аналогічні рішення ухвалили уряди Польщі, Швеції, Німеччини і Великої Британії.

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Яка зараз ситуація у Польщі?

У кінці квітня польські аграрії також заявляли, що без українських сезонних працівників їх очікує катастрофа. Зокрема, голова польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі – Real SA – Анджей Гайовнічек говорив:

Якщо працівники з України не приїдуть – буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати.

Польща терміново відновила видачу робочих віз українцям і дозволила прибувати до країни, попри карантинні заходи. Спочатку, згідно правил, іноземні працівники мали перебувати в самоізоляції 14 днів. Потім роботу в полях прирівняли до самоізоляції. А 20 травня взагалі було відмінено обов’язковий карантин для заробітчан. Інформацію про це поширив міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський. Але таке послаблення стосується лише аграрних працівників і на інші галузі не розповсюджується.

Детальніше читайте про це у матеріалі "Польща відмовилася від карантину для сезонних працівників з України".



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу