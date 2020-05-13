Кабмін надасть аграріям 1,2 мільярда гривень

Щойно Уряд на своєму засіданні розширив коло підприємців аграрно-промислового комплексу, які зможуть отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

Передбачається, що для реалізації цих цілей буде спрямовано 1,2 мільярда гривень бюджетних коштів.

Уряд розуміє, що в умовах коронакризи українські аграрії потребують додаткової фінансової допомоги, зокрема для проведення весняно-польових робіт, – повідомляє телеграм-канал прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. – Це рішення дозволить зменшити фінансове навантаження на агропромислові підприємства. Як наслідок, аграрії зможуть за рахунок зменшення витрат на виробництво знизити вартість реалізованої продукції.

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