Кабмін звільнив ще одного "аграрного" керівника

Денис Башлик пішов з крісла голови Держгеокадастру України. Це вже друге за два тижні звільнення відповідального керівника в аграрному секторі.

"Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", – повідомляється у розпорядженні Кабінету міністрів від 25 травня №566-р. Документ вже опубліковано на Урядовому порталі.

До призначення нового голови тимчасово керувати Держгеокадастром України буде перша заступниця відомства Юлія Мороз. Про це йдеться у наступному розпорядженні Кабміну №567-р.

Чим запам’ятався Башлик?

Дениса Башлика призначили головою Держгеокадастру 27 листопада 2019 року. Він виграв конкурс на зайняття посади, який проводив Кабмін.

У травні-2020 Башлик дав кілька резонансних інтерв’ю і коментарів. Ось кілька з них:

Державних земель в Україні значно менше, ніж заявлено офіційно



Пів мільйона українців померли, і їхні паї забрала держава



Ціна оренди землі в Україні зростатиме

Кого ще звільнив Кабмін?

13 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Івана Баришева від виконання обов'язків голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

Він був призначений в.о. голови у листопаді 2019 року – після того, як Уряд звільнив Андрія Радченка. Баришев потім заявив, що під час процедури звільнення Радченко встиг нарахувати собі та деяким підлеглим вихідні допомоги на загальну суму майже 9 мільйонів гривень.

Які "аграрні" плани уряду?

Днями Денис Шмигаль заявив, що Кабмін може відновити роботу Міністерства аграрної політики. Це відомство планують вивести з підпорядкування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Нове-старе" міністерство може знову з’явитися в Україні".