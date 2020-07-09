Президент України Володимир Зеленський заявив, що крайній термін призначення нового міністра аграрної політики – вересень 2020 року. Також до цього часу мають створити відповідне міністерство.

Заява Зеленського щодо Мінагрополітики

Відповідні слова Зеленського пролунали під час його поїздки на Волинь, а саме на зустрічі з тутешніми представниками бізнесу. Відеотрансляцію з заходу вела пресслужба Офісу Президента.

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Я не знаю, чи встигнемо ми. В нас залишився один сесійний тиждень – саме наступний. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра та створити міністерство так швидко,

– зауважив Зеленський.

За його словами, максимум у вересні, коли вже депутати знову вийдуть працювати, буде створено міністерство. Також тоді Рад призначить окремого міністра сільського господарства.

Президент додав, що чекає на пропозиції від фермерів та переробників сільськогосподарської продукції щодо кандидатур на посаду "аграрного" міністра.

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