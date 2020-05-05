Куди Україна продає сільськогосподарську продукцію: названо топ-5 країн

У першому кварталі 2020 року 5 країн світу імпортували майже половину сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, які Україна відправляла за кордон.

Такі дані оприлюднило Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (МЕРТ), пише agronews.ua. До переліку перших п’яти країн, які загалом імпортували близько 41,2% агропродукції, входять:

Китай (10,8%) Єгипет (9,9%) Індія (7,5%) Нідерланди (7%) Іспанія (6%)

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Загальна структура експорту з України сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у першому кварталі 2020 року виглядає так (в доларах США):

Країни Азії – 45,3% ($2563,1 млн)

Країни ЄС – 29,2% ($1652,5 млн)

Країни Африки – 17,7% ($998,4 млн)

Країни СНД – 6,2% ($349,9 млн)

США – 0,8% ($45,6 млн)

Невизначені регіони – 0,5% ($25,99 млн)

Інші країни Європи – 0,2% ($12,7 млн)

Австралія та Океанія – 0,1% ($7,8 млн)

Україна цьогоріч вперше почала продавати пшеницю в Саудівську Аравію. Саудівці знизили свої вимоги до пошкодження зерна, що дозволило збільшити імпорт з країн Чорноморського регіону. Саудівська Аравія купила 60 тисяч тонн української пшениці за ціною $248 за тонну.

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