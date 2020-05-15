Медведчук і компанія хочуть "добити" закон про ринок землі

Група депутатів Верховної Ради відправила до Конституційного суду вже друге подання про неконституційність закону про обіг землі.

14 травня до Конституційного суду надійшло подання 53 народних депутатів щодо відповідності до Конституції України закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року".

Важливо знати! Ухвалення закону про землю. Чи справді це інвестиційна свобода?

Про це повідомляє відділ комунікацій і правового моніторингу КС. Ініціатори клопотання просять суд визнати закон про ринок землі таким, що не відповідає Конституції.

Хто хоче відмінити закон про ринок землі?

Подання до Конституційного суду від 14 травня зареєстрували депутати Василь Німченко і Наталія Королевська від фракції "Опозиційна платформа – За життя". Та й взагалі підписали подання, в основному, обранці від ОПЗЖ на чолі з Віктором Медвечуком. У списку також – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Ілля Кива, Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Ренат Кузьмін, Тарас Козак, Микола Скорик та інші.

Таким чином, Медведчук і компанія хочуть продовжити справу, яку почали Юлія Тимошенко зі своєю групою впливу.

Точка зору: Що не так із законом про землю

Хто ще виступив проти "земельного закону"?

4 травня Конституційний суд України отримав аналогічне подання щодо ухваленого законопроєкту про ринок землі. 48 народних депутатів просили суд перевірити закон на відповідність Конституції України. Там на чолі списку незгодних стоять Юлія Тимошенко і Сергій Власенко. Депутати вважають, що законопроєкт не відповідає нормам Конституції України.

Що передбачає закон про ринок землі?

Ключові тези:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Детальніше про земельний закон читайте тут.



Коротко про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу