В Україні склалася неординарна ситуація – багато громадян уже отримали землі сільськогосподарського призначення, але їхній реєстр до сих пір не складено.

Про це в коментарі "Українському радіо" заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

Зверніть увагу! "Державних земель в Україні значно менше, ніж заявлено офіційно"

Наша держава роздала сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, але не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які її отримали, – сказав Лещенко. – Наразі триває процес створення такого реєстру.

Суспільство знатиме "героїв"

Керівник кадастрового відомства відзначив, що вже виявлені численні порушення приватизації землі. Так, є дані, що одні й тіж самі люди у різних регіонах України по кілька разів безоплатно отримали по 2 гектара землі. Лещенко запевнив, що інформацію про таких ділків оприлюднять уже найближчим часом:

Суспільство має знати своїх "героїв". За ті роки, поки землями розпоряджався Держгеокадастр, тисячі гектарів найкращих земель України були розграбовані. Маю на увазі прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пуща-Водицею під Києвом.

Реєстр ресурсів і аудит роботи

Різка заява Романа Лещенка відверто шокує. Адже виходить, що держава зараз фактично не знає, кому саме віддала безоплатно землю.

Про реєстр земельних ресурсів і аудит роботи Держгеокадастру говорять уже давно. Зокрема, таке завдання Уряд України ставив попередньому голові відомства – Денису Башлику, якого було призначено на цю посаду 27 листопада 2019 року. Перевірка мала на меті: 1) виявити поточні зловживання; 2) дати сигнал новій команді, що будь-які порушення будуть виявлені, а порушники покарані.

25 травня 20202 року Кабмін звільнив Башлика. Напередодні він заявив, що головним його досягненням на посту стало "відкриття доступу до координат поворотних точок земельних ділянок по всій країні". (Це справді важливо, адже координати поворотних точок – базовий параметр для визначення місця розташування земельної ділянки). Відзначав Башлик і багато інших досягнень його відомчої команди. Але реєстра громадян, які отримали безоплатно землю, в тому переліку не було.

Які ще є проблеми на ринку землі в Україні? Читайте в матеріалі 24 каналу "Пів мільйона українців померли, і їхні паї забрала держава".