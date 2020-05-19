Назло вірусу: яка галузь економіки найменше страждає від карантину

На думку економічних експертів, в Україні найменше страждає від епідемії коронавірусу та карантину аграрний сектор.

Згідно опитування Rabota.ua, серед усіх галезей української економіки найменше проблем через пандемію COVID-19 та спричинені цим карантинні обмеження відчувають аграрії. Це пов’язано з тиим, що аграрний ринок – один із найбільш інвестиційних, тому проблем з фінансуванням більшість великих компаній не мають.

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Опитування безпосередньо представників агробізнесу також показало, що більшість великих і середніх підприємств практично не відчувають кризу – 87,5% і 85,7% відповідно. Дрібним компаніям (зі штатом до 50 співробітників) доводиться важче – тільки у 60% з них ситуація більш-менш стабільна. Одна з проблем, чому в невеликих агрофірмах справи йдуть гірше: виникли проблеми із закупівлею насіння та інших посадкових матеріалів, бо під час карантину багато постачальників цих товарів припинили продажі в кредит.

Які прогнози в аграрних секторах?

На ринку зерна ситуація, як і раніше, досить нестабільна – багато залежатиме від погоди в літні місяці. А ось у м’ясному виробництві експерти вже роблять чіткіші прогнози.

Найперспективнішим виглядає сектор птахівництва, оскільки курятина поки що є найдешевшим м’ясом, кажуть в Інституті аграрної економіки. А ось на товари з високою доданою вартістю (зокрема, на м’ясо великої рогатої худоби) попит уже помітно впав і далі падатиме.

Ціна яловичини у роздріб

(середньомісячна)

Квітень-2019 – 135,66 гривень за кілограм

Січень-2020 – 143,96 гривень (+6,1%)

Квітень-2020 – 157,22 гривень (+9,2 %)

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