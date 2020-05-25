"Нове-старе" міністерство може знову з’явитися в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що може відновитися робота Міністерства аграрної політики.

Про це глава уряду повідомив в інтерв’ю "Інтерфаксу" . "Є кілька ідей, – сказв Шмигаль. – Перше – це можливість виокремлення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віцепрем’єрами".

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Шмигаль також заявив, що Кабмін може провести аналогічну процедуру розділу і щодо Міністерства енергетики та захисту довкілля. Він вважає, що проведене раніше об'єднання Міністерства енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів "не дало необхідного результату".

Які ще плани в Уряду?

Прем’єр-міністр також зазначив, що Кабмін взагалі планує посилити промисловий блок. І вже обговорюються кілька варіантів, зокрема, про створення окремої посади віцепрем’єра або навіть Міністерства промислової політики та оборонного замовлення. Зараз, за словами Шмигаля, йде пошук "формули, людей і найкращого формату реалізації". Але рішення необхідно буде ухвалити якомога швидше, бо виникла "гостра необхідність".

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Коли і чому зникло Мінагрополітики?

Міністерство аграрної політики України ліквідував уряд Олексія Гончарука у вересні 2019 року. Народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький говорив тоді, що "це міністерство останнє галузево орієнтоване, тому буде ліквідоване".

Багато інших парламентарів вважали, що ліквідація Мінагрополітики буде величезною помилкою. Зокрема, Вадим Івченко заявив, що не можна знищувати міністерство, яке дає 17% валового внутрішнього продукту України і 40% валютної виручки.

Наша гривня сьогодні тримається безпосередньо завдяки цій валютній виручці, – казав депутат.

На початку березня-2020 – після відставки уряду Гончарука і призначення в Кабмін Дениса Шмигаля – уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко прогнозував, що Міністерство аграрної політики буде відновлено. І вже найближчим часом.

Ходили чутки, що посаду аграрного міністра пропонували ексочільнику міністерства розвитку економіки Тимофію Милованову. Однак той він відмовився, і можливо саме це призупинило тоді процес відновлення Мінагрополітики.