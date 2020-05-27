Перша черешня: яка ціна і чому так дорого

На українських ринках з’явилася рання черешня. Сезон почався без запізнень, але ціни "кусаються".

В Україні розпочався сезон черешень. На ринках уже продають перші партії з південних регіонів (Херсонська, Миколаївська і Запорізька області) та із Закарпаття.

Ціна на ягоди досить висока – в різних містах від 60 до 90 гривень. Наприклад, у Києві – 80-90, у Житомирі – 80-85 (дивіться фото), а на півдні України, де зараз збирають черешню, – помітно дешевше.



Рання черешня на ринку Житомира / Фото Житомир Онлайн

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Середня ціна на українську черешню помітно вища, ніж у більшості сусідніх країн. А в Молдові ягоди коштують взагалі вдвічі дешевше.

Чому така висока ціна?

Сезон черешень почався без запізнення, але ціна на черешні зараз приблизно в півтора рази вища, ніж торік у цей самий період. Частково вплинули на це карантинні обмеження в Україні. Але все ж головна причина – значні втрати раннього врожаю через заморозки. Саме тому пропозицій на ринку поки що мало – більші об'єми надійдуть у продаж лише на початку червня.

Але навіть збільшення пропозицій на ринку може не "збити" високу ціну на черешні. У травні знову була несприятлива погода – часті дощі, які також згубно впливають на урожай.

Страждає і кількість, і якість

Настільки рясні опади можуть згубно позначитися як на обсягах збору ягоди, так і на її якості, – каже керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Олександр Хорєв. – І багато виробників черешні дуже занепокоєні через дощі.

Експерт зазначає, що весняні заморозки вже привели до того, що в деяких регіонах втрачено до 90% ранніх сортів черешні, а якість тієї ягоди, яка на даний момент надходить у продаж, – нижче середньої.

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