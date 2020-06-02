Погодні умови у 2020 році несприятливі для сільського господарства України.

Вітчизняні аграрії вже встигли відчути на собі примхи погоди-2020. Малосніжна зима, заморозки на початку весни, посуха та рясні дощі негативно вплинули на урожайність деяких овочів та фруктів. Хоча виробники зернових навпаки відзначають, що саме дощі, які вчасно пройшли в найбільш посушливих регіонах України (зокрема, на півдні), врятували їхні врожаї.

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Які ще виклики чекають найближчим часом аграріїв? Науковці говорять про таке нове явище в українському кліматі як пилові бурі, що навесні вже накривали окремі регіони. Головна причина їх виникнення – відсутність опадів в осінньо-зимовий період, пише Агробізнес. Причому якщо раніше пилові бурі здіймалися лише в сухих південних областях, то тепер трапляються і в інших регіонах країни.

Які наслідки пилових бурь?

13 травня потужна пилова буря на Заході України знищила 10% посівів цукрових буряків. Зараз фахівці Національної академії наук говорять про поступове "опустелювання в зоні Полісся".

Території, де пролетіли пилові бурі, тепер переживають вітрову ерозію ґрунтів. Як зазначив Святослав Балюк, директор Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського, "бурі суттєво знижують родючість чорноземів – подекуди до 30%". Особливо страждають буряки. Зважаючи на кліматичні умови сезону та зменшення площ сівби цієї культури, аналітики прогнозують скорочення виробництво цукру в Україні до 1,3 мільйонів тонн (це на 15% менше, ніж у 2019 році).

Затоплення і селі

Ще одна погодна проблема, з якою стикнуться аграрії, – підвищення рівня води у річках України. Це відбувається через сильні дощі і може призвести до затоплення заплав і сільськогосподарських угідь, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, цими днями річка Дністер в деяких районах підніметься на 2,1-2,6 метра і затопить кілька заплав. Також потужні зливи можуть призвести до утворення значних силових стоків і навіть локальних селів.

Тим часом, з’явилася тривожна новина: "Україна встановила світовий земельний антирекорд".