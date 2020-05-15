Пів мільйона українців померли, і їхні паї забрала держава, – Держгеокадастр

Близько 500 тисяч громадян України, які не мали спадкоємців, вже померли, а їхні землі під мораторієм продажу фактично дісталися державі.

За підрахунками Держстату, за останні 20 років (2000-2019) в Україні померли близько 1,5 мільйона осіб, які мали сільськогосподарську землю під мораторієм продажу. З них 500 тисяч не мали спадкоємців, сказав в інтерв’ю ЕП голова Державного геокадастру Денис Башлик.

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Що відбувається з невитребуваними паями?

Якщо громадянин України помер, а його пай залишився невитребуваним, то держава проводить безоплатну приватизацію і аукціон, пояснює Башлик. У такому випадку спадкоємці потенційного власника землі нічого не отримують.

Керівник організації "Центр розвитку земельних правовідносин в Україні" Леонід Корейба додає, що загалом всі громадяни України повинні вирішити питання своїх невитребуваних паїв до 2024 року. Мова йде про майже 2 мільйона гектарів сільськогосподарської землі, яка перейде у комунальну власність, якщо претенденти на паї не зможуть або не встигнуть оформити свої наділи належним чином.

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Чи зміниться ціна на землю?

Голова Державного геокадастру вважає, що закон про ринок земля, який ухвалила Верховна Рада і підписав президент України Володимир Зеленський, стане стимулом для зростання вартості оренди угідь.

На думку Башлика, ціна оренди державних земель зростатиме щороку на 10-15%, що в грошовому еквіваленті становитиме 4-5 тисяч гривень за гектар.

Як погоджуватимуть земельні документи?

З 1 травня 2020 року в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів №208 про екстериторіальність погодження проектів землеустрою. Це означає, що погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру України відбуватиметься за принципом екстериторіальності.



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