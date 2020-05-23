Рейдерство землі: як не допустити захоплень – 10 важливих кроків

Офіс протидії рейдерству підготував рекомендації, як не допустити аграрного рейдерства після відкриття ринку землі.

Створення законодавчого підґрунтя для ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення може стати потужним імпульсом не лише для розвитку української аграрної галузі і залучення інвестицій, а й для активізації замовників рейдерства у державних реєстрах.

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Експерти Офісу протидії рейдерству підготували свої рекомендації щодо кроків, які потрібно зробити у сфері державної реєстрації, аби не допустити сплеску аграрного рейдерства після відкриття ринку землі.

Крок 1. Забезпечити повне перенесення із Державного реєстру земель у Державний земельний кадастр відомостей про земельні ділянки, що перебувають у приватній власності або у користуванні фізичних та юридичних осіб. Це сприятиме вирішенню проблеми реєстрації земельних ділянок, технічна документація на які була розроблена до початку 2013 року.

Забезпечити повне перенесення із Державного реєстру земель у відомостей про земельні ділянки, що перебувають у приватній власності або у користуванні фізичних та юридичних осіб. Це сприятиме вирішенню проблеми реєстрації земельних ділянок, технічна документація на які була розроблена до початку 2013 року. Крок 2. Включити до Державного земельного кадастру просторові і метадані, а також сервіси, забезпечивши відкритий онлайн-доступ до них.

Крок 3. Запровадити Єдиний реєстр адрес України для впорядкування, об’єднання і захисту існуючих баз даних і сервісів, зменшення технічних помилок під час ідентифікації земель, та оптимізації діючих процедур із земельними ділянками.

для впорядкування, об’єднання і захисту існуючих баз даних і сервісів, зменшення технічних помилок під час ідентифікації земель, та оптимізації діючих процедур із земельними ділянками. Крок 4. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, що є істотною умовою для оформлення права власності на землю. Без цієї процедури на сьогодні неможливо оформити жодну юридичну дію щодо земельної ділянки (відчуження, оренда, суперфіцій тощо).

щодо необхідності присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, що є істотною умовою для оформлення права власності на землю. Без цієї процедури на сьогодні неможливо оформити жодну юридичну дію щодо земельної ділянки (відчуження, оренда, суперфіцій тощо). Крок 5. Розширити можливості діючих моніторингових сервісів, зокрема, забезпечити повноцінне функціонування послуги SMS-Маяк Земля . Це дасть змогу власникам і користувачам відстежувати зміни статусу земельної ділянки.

. Це дасть змогу власникам і користувачам відстежувати зміни статусу земельної ділянки. Крок 6. Забезпечити підключення нотаріусів до Державного земельного кадастру задля спрощення процедури оформлення правочинів та спадщини щодо земельних ділянок (надання можливості нотаріусам самостійного формувати витяг із Державного земельного кадастру).

оформлення правочинів та спадщини щодо земельних ділянок (надання можливості нотаріусам самостійного формувати витяг із Державного земельного кадастру). Крок 7. Сприяти повноцінному функціонуванню безкоштовного онлайн-сервісу для аграріїв – Державного аграрного реєстру, в якому відображено актуальну інформацію про належні особі земельні ділянки: їх площу, цільове призначення, вартість, речове право (у разі наявності).

– Державного аграрного реєстру, в якому відображено актуальну інформацію про належні особі земельні ділянки: їх площу, цільове призначення, вартість, речове право (у разі наявності). Крок 8. Передбачити можливість автоматичної взаємодії між Єдиним державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рішень для забезпечення максимально доступної та прозорої перевірки інформації про наявність судових рішень щодо земельної ділянки.

між Єдиним державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рішень для забезпечення максимально доступної та прозорої перевірки інформації про наявність судових рішень щодо земельної ділянки. Крок 9. Запровадити обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів оренди земельної ділянки, як додаткової гарантії законності договору і дієвого запобіжника від шахрайських дій.

оренди земельної ділянки, як додаткової гарантії законності договору і дієвого запобіжника від шахрайських дій. Крок 10. Забезпечити ефективну співпрацю між Міністерством юстиції України і Міністерством внутрішніх справ України з метою координації дії у сфері запобігання та протидії рейдерству.

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Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу