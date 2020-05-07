Ринки запрацювали, але збитки фермерів ростуть: як це вплине на ціну продуктів
Кабмін України пом'якшив карантинні обмеження і дозволив відкривати продовольчі ринки. Але українські фермери продовжують нарощувати збитки через обмеження збуту продукції.
Про це повідомила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва в коментарі "Інтерфакс-Україна".
Як це було: Кабмін дозволив відкрити ринки
Вітчизняні виробники мають проблеми з реалізацією плодоовочевої продукції, як торішньої, так і ранньої цього року. З огляду на те, що карантин в Україні продовжений до 22 травня, збитки фермерів можуть сягнути таких масштабів, що в наступному році частина виробників просто не почне новий сезон через брак коштів, – каже експерт.
Де і як працюють ринки?
На сьогоднішній день, за словами Звєрєвої, ринки працюють лише в деяких областях і з жорсткими санітарними нормами.
"Наприклад, на ринках у Києві, Одесі, Чернігові, Хмельницькому, Львові перевіряють температуру тіла відвідувачів на вході і контролюють кількість покупців у торгових павільйонах. Кожен ринок має бути оснащений антисептиками, а відстань між продавцями становити не менше 3-х метрів. За таких умов працювати можуть далеко не всі ринки. До того ж залишається відкритим питання з громадським, обласним і міським транспортом. Значна частина обслуговуючого персоналу, продавці і покупці фізічно не здатні потрапити на ринок", – пояснила Звєрєва.
В інших обласних центрах – в Сумах, Харкові, Полтаві, Тернополі, Луцьку, Черкасах і Херсоні – продовольчі ринки взагалі ще не працюють. І навряд чи їх робота буде відновлена до пом'якшення карантину 11 травня.
В Сумах планує відновити роботу тільки Центральний міський ринок. Зараз же навколо нього фермери влаштовують стихійний продаж... Схожа ситуація в Харкові та Черкасах, проте, за словами місцевих операторів, у більшості випадків представники правоохоронних органів закривають очі на стихійну торгівлю, – зазначила експерт.
На думку Звєрєвої, далеко не всі виробники в таких умовах здатні реалізувати хоча б частину своєї продукції, тому про повноцінне відновлення роботи ринків можна буде говорити тільки після повного зняття карантинних заходів. "Тим часом, більшість вітчизняних виробників продовжить нарощувати збитки", – додала вона.
Продавців і покупців має відділяти екран / Фото Буг
Як змінилися ціни на продукти?
Як повідомила представниця УПОА, через таку ситуацію продажі замороженої та свіжої плодоовочевої продукції вже знизилися в середньому на 60-70% у порівнянні з показниками 2019 року.
Зниження ціни на ранні овочі і ягоди також істотно позначилося на доходах фермерів. Станом на кінець квітня свіжа плодоовочева продукція подешевшала в середньому на 30-40% порівняно з показниками минулого сезону. Так, наприклад, ще кілька тижнів тому тепличний огірок відвантажували по 12-15 гривень за кілограм, що приблизно дорівнює рівню собівартості, а виробники суниці садової реалізовували ягоду по 50-80 гривень за кілограм – тобто на 40% дешевше, ніж минулого року, – зазначила Звєрєва.
Експерт помітила також, що зниження середньої температури повітря на території України спровокувало зростання цін на овочі та ягоди через істотне скорочення збору продукції у теплицях. "Подальше потепління сприятиме зростанню пропозицій тепличної плодоовочевої продукції, що в свою чергу, відіб'ється на ціні. Тому збитки фермерів у цьому сезоні навряд чи закінчилися, і це не кажучи про тих виробників, які просто викидали свою продукцію на смітник", – сказала вона.
Вимоги МОЗ щодо відновлення роботи ринків
- На ринок допускатимуть працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо ті будуть у масці або респіраторі, і їм безконтактно виміряють температуру.
- На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.
- На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.
- Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.
- Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.
- Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.
Для продавців
- Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.
- Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.
Для працівників
- Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.
- Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.
Порушення вимог: які наслідки
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко уточнив:
Якщо ринок порушив вимоги МОЗ, то зможе відкритися не раніше ніж через 7 днів. Але це станеться за умови, що керівництво ринку усуне всі порушення. Контролюватиме за процесом Київ, натомість місцеві органи самоврядування не залучатимуться. Щодня інспектування здійснюватимуть представники Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щодня видаватимуть дозволи або заборону на відкриття ринку.
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