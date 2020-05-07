Ринки запрацювали, але збитки фермерів ростуть: як це вплине на ціну продуктів

Кабмін України пом'якшив карантинні обмеження і дозволив відкривати продовольчі ринки. Але українські фермери продовжують нарощувати збитки через обмеження збуту продукції.

Про це повідомила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Як це було: Кабмін дозволив відкрити ринки

Вітчизняні виробники мають проблеми з реалізацією плодоовочевої продукції, як торішньої, так і ранньої цього року. З огляду на те, що карантин в Україні продовжений до 22 травня, збитки фермерів можуть сягнути таких масштабів, що в наступному році частина виробників просто не почне новий сезон через брак коштів, – каже експерт.

Де і як працюють ринки?

На сьогоднішній день, за словами Звєрєвої, ринки працюють лише в деяких областях і з жорсткими санітарними нормами.

"Наприклад, на ринках у Києві, Одесі, Чернігові, Хмельницькому, Львові перевіряють температуру тіла відвідувачів на вході і контролюють кількість покупців у торгових павільйонах. Кожен ринок має бути оснащений антисептиками, а відстань між продавцями становити не менше 3-х метрів. За таких умов працювати можуть далеко не всі ринки. До того ж залишається відкритим питання з громадським, обласним і міським транспортом. Значна частина обслуговуючого персоналу, продавці і покупці фізічно не здатні потрапити на ринок", – пояснила Звєрєва.

В інших обласних центрах – в Сумах, Харкові, Полтаві, Тернополі, Луцьку, Черкасах і Херсоні – продовольчі ринки взагалі ще не працюють. І навряд чи їх робота буде відновлена ​​до пом'якшення карантину 11 травня.

В Сумах планує відновити роботу тільки Центральний міський ринок. Зараз же навколо нього фермери влаштовують стихійний продаж... Схожа ситуація в Харкові та Черкасах, проте, за словами місцевих операторів, у більшості випадків представники правоохоронних органів закривають очі на стихійну торгівлю, – зазначила експерт.

На думку Звєрєвої, далеко не всі виробники в таких умовах здатні реалізувати хоча б частину своєї продукції, тому про повноцінне відновлення роботи ринків можна буде говорити тільки після повного зняття карантинних заходів. "Тим часом, більшість вітчизняних виробників продовжить нарощувати збитки", – додала вона.



Продавців і покупців має відділяти екран / Фото Буг

Як змінилися ціни на продукти?

Як повідомила представниця УПОА, через таку ситуацію продажі замороженої та свіжої плодоовочевої продукції вже знизилися в середньому на 60-70% у порівнянні з показниками 2019 року.

Зниження ціни на ранні овочі і ягоди також істотно позначилося на доходах фермерів. Станом на кінець квітня свіжа плодоовочева продукція подешевшала в середньому на 30-40% порівняно з показниками минулого сезону. Так, наприклад, ще кілька тижнів тому тепличний огірок відвантажували по 12-15 гривень за кілограм, що приблизно дорівнює рівню собівартості, а виробники суниці садової реалізовували ягоду по 50-80 гривень за кілограм – тобто на 40% дешевше, ніж минулого року, – зазначила Звєрєва.

Експерт помітила також, що зниження середньої температури повітря на території України спровокувало зростання цін на овочі та ягоди через істотне скорочення збору продукції у теплицях. "Подальше потепління сприятиме зростанню пропозицій тепличної плодоовочевої продукції, що в свою чергу, відіб'ється на ціні. Тому збитки фермерів у цьому сезоні навряд чи закінчилися, і це не кажучи про тих виробників, які просто викидали свою продукцію на смітник", – сказала вона.

Вимоги МОЗ щодо відновлення роботи ринків

На ринок допускатимуть працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо ті будуть у масці або респіраторі, і їм безконтактно виміряють температуру.

На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.

Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

Для продавців

Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.

Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.

Для працівників

Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.

Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.

Порушення вимог: які наслідки

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко уточнив:

Якщо ринок порушив вимоги МОЗ, то зможе відкритися не раніше ніж через 7 днів. Але це станеться за умови, що керівництво ринку усуне всі порушення. Контролюватиме за процесом Київ, натомість місцеві органи самоврядування не залучатимуться. Щодня інспектування здійснюватимуть представники Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щодня видаватимуть дозволи або заборону на відкриття ринку.

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За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу