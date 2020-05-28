Ринок картоплі: поки українська гниє, купляємо імпортну і технічну

Ціна на картоплю в магазинах і на ринках України суттєво знизилася. Але споживачі мають бути пильними під час покупок.

Динаміка цін на картоплю останніми днями приємно радує українців. Буквально за тиждень вартість улюбленого овоча українців знизилася на 30-40%. У продаж надійшло достатньо продукції як вітчизняного, так і закордонного виробника, що "збило" традиційний весняний ажіотаж на молоду картоплю.

До теми: Продаж полуниці в Україні: як і чому змінилася ціна

Зараз у різних містах України картопля коштує від 15 до 30 гривень (залежно від сорту і якості). Але далі ціна, на думку аграрних експертів, не падатиме, бо, незважаючи на певне послаблення карантинних обмежень і відкриття продуктових ринків, українські фермери, як і раніше, не можуть активно збувати продукцію. А супермаркети і закупівельні компанії пропонують надто низьку ціну.

Як наслідок, через проблеми з реалізацією деякі аграрії почали залишати молоду картоплю в полі. Так збитки значно менші. Про можливість подібного негативного перебігу подій фахівці попереджали ще в середині травня. Бо, окрім проблем зі збутом, є певне перевиробництво плодів. Цьогоріч багато аграріїв України значно розширили площі саме під ранню картоплю через високі ціни в попердній період збуту (червень-2019 – травень-2020). Але заробити нині буде важко.



Ціна на картоплю "впала" / Фото V24

Увага до імпорту

Тим часом, у багатьох супермаркетах активно продається імпортна картопля – з Єгипту, Франції, Бельгії, Голландії, Азербайджану… Вона має гарний товарний вигляд і не набагато вищу ціну, ніж вітчизняна, а тому українці часто віддають їй перевагу. Але експерти попереджають, що треба звертати увагу, які саме плоди продаються.

В Україні вперше за 29 років, а можливо навіть з радянських часів, на прилавках з’явилася картопля не лише з Бельгії та Голландії, але і з Франції, – пояснює виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова у коментарі Potatoclub. – У них зупинилися всі заводи з виробництва картоплі фрі. На території цих держав розміщені основні потужності з переробки у Європі – понад 20 заводів, які забезпечували McDonald’s по всій Євразії.

Аби картопля не залежувалася, французи експортували її в інші країни, зокрема, в Україну. Це якісний продукт, але технічний – тобто придатний лише для приготування фрі. Тож споживачі мають враховувати цей фактор.

Не продається – треба зберегти!

Нинішні проблеми з реалізацією картоплі підштовхнули аграріїв до думки, що потрібно будувати нові овочесховища.

Українська асоціація виробників картоплі звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з проханням розробити механізм державної допомоги аграріям, щоб частково компенсувати їм будівництво сховищ для овочів.

Автори звернення вважають, що без мережі доступних переробних і зберігаючих потужностей, фермери в Україні постійно будуть в зоні високого ризику. Зберігати великі обсяги врожаю вони не можуть. Більшість малих і середніх фермерів (близько 70-80% ) зазвичай відразу продавали свій врожай на продовольчих ринках. Але після закриття їх на карантин підприємці втратили основний, а для багатьох єдиний канал збуту.

Яка зараз в Україні ситуація з фруктами? Читайте у статті 24 каналу "Урожай фруктів-2020: що загинуло і які будуть ціни".