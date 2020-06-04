Президент Володимир Зеленський вважає, що тільки-но громадяни України отримають можливість брати доступні кредити для купівлі землі, то можна буде відкрити цей ринок і для іноземців.

Про це глава держави заявив під час візиту в Хмельницьку область, де він зустрівся з представниками бізнесу, пише Укрінформ. Таким чином, уточнив Зеленський, "у всіх буде можливість купувати землю, і це правильно".

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Але при цьому треба розуміти, що ми не могли відкрити купівлю землі для всіх, включаючи іноземні компанії, – сказав також Зеленський. – Бо іноземні компанії мають кредитні умови зовсім інші.

Президент відзначив, що зараз "стратегія дуже проста: ми зробимо спочатку правильні умови, щоб наші люди й фермери могли брати кредити, скажімо, під 2%, а тоді можемо відкрити ринок для всіх". У той же час, Зеленский пообіцяв, що держава Україна буде захищати договори з довгострокової оренди землі, які вже мають іноземні компанії.

Як ухвалювали закон про землю?

Верховна Рада України 31 березня на позачерговому засіданні проголосувала за Закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Кнопку "за" натиснули 259 народних депутатів. Президент Зеленський підписав документ 28 квітня.

Законом, зокрема, передбачено:

з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України

з 1 січня 2024 року право власності можуть отримати також юридичні особи, власниками яких є українці (вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі)

Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Ухвалення закону про ринок землі було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для подальшого співробітництва з Україною.

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Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу