Аграрный фонд остался без руководителя

Кабинет министров Украины освободил Ивана Барышева от исполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд".

Распоряжение об увольнении Барышева (КМУ №514-р) премьер-министр Денис Шмигаль подписал 13 мая.

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Иван Барышев был назначен и. о. председателя правления ПАО "Аграрный фонд" 15 ноября 2019 года – после того, как правительство уволило Андрея Радченко. Впоследствии Барышев заявил, что при увольнении Радченко начислил себе и некоторым своим подчиненным выходные пособия на общую сумму 9 миллионов гривен.

Каковы дела в Аграрном фонде?

Недавняя проверка финансовой отчетности Аграрного фонда выявила сокрытие убытков ПАО в течение нескольких лет. Из-за этого общая сумма потерь в 2019 году составила 3,27 миллиарда гривен. Пресс-служба фонда сообщила, что факты сокрытия были установлены в результате проведения внутреннего аудита.

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Что такое Аграрный фонд?

ПАО "Аграрный фонд" – ключевой оператор и одна из самых доходных аграрных компаний в Украине. Фонд создан в 2013 году. Он занимается закупкой урожая у украинских сельхозпредприятий и реализацией агропродукции. Фонд охватывает 20% внутреннего рынка продовольственного зерна и является крупнейшим распорядителем муки в Украине с долей 13%.

За первый квартал-2020 Аграрный фонд реализовал 47 тысяч тонн зерна, 13 тысяч тонн муки и 85 тысяч тонн минудобрений. Валовая прибыль за отчетный период – 53,8 миллиона гривен.