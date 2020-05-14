Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная

Агродепартамент немецкого концерна BASF направляет средства на борьбу с COVID-19.

Украина уже потратила на борьбу с эпидемией коронавируса около 2 миллиардов бюджетных средств, сообщает министерство финансов. Львиная доля этой суммы пошла на медицину, в частности, более 640 миллионов гривен – на медикаменты, 553 миллиона – на приобретение оборудования, 463 миллиона – на маски, антисептики и экспресс-тесты.

Это только начало гигантских расходов на противостояние с COVID-19. Государство в одиночку не сможет решить все проблемы, возникшие из-за эпидемии. Именно поэтому на помощь ему должен прийти ответственный бизнес.

Аграрии приняли вызов

Пример того, как уместно поддержать государство, и, в то же время, предоставить важную адресную помощь, продемонстрировал агродепартамент немецкого концерна BASF. Компания выделила 600 тысяч гривен на нужды Тернопольской городской детской коммунальной больницы, которая признана Кабинетом министров специальной госпитальной базой, где будет оказываться помощь больным COVID-19. Средства пойдут на покупку мониторов пациента с функцией капнографии. Это оборудование поступит в больницу уже до конца мая.

Монитор пациента с функцией капнографии – чрезвычайно важный прибор для наблюдения за течением болезни и прогноза состояния пациента, поскольку автоматически контролирует жизненно важные показатели человека: от расчета дозы лекарств до отслеживания функционирования внутренних органов. Кроме того, закупленная техника пригодится не только для борьбы с коронавирусом, но и будет спасать жизни украинцев в будущем, потому что необходима реанимационным отделениям на постоянной основе.



Монитор пациента с функцией капнографии

О важности именно адресной помощи свидетельствует тот факт, что Тернопольская область входит в первую пятерку по количеству больных коронавирусом в Украине. В то же время, по данным системы YouControl, область серьезно недоукомплектована медоборудованием.

Сложные времена, которые сейчас переживает страна и мир, – не повод опускать руки. Бизнес и благотворительные организации объединились для помощи больным, ведь каждая крупная международная компания должна нести социальную ответственность, – комментирует Андрей Касьян, руководитель департамента Agricultural Solutions BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа. – Сегодня чрезвычайно важно обеспечить больницы технически, а оборудования для лечения больных крайне не хватает. Поэтому поддержка медучреждений, особенно областных и районных, – это вызов, который мы должны принять.

Благотворительный проект концерна BASF реализуется в партнерстве с фондом "Твоя опора", который собирал и обрабатывал запросы больниц. "Твоя опора" имеет надежную репутацию как ответственный партнер для бизнеса, и это ежегодно подтверждает независимый аудит.

Теперь врачи работают "на опережение"

Главный врач Тернопольской городской детской коммунальной больницы Андрей Артимович отмечает, что закупленное оборудование позволит сохранить жизни сотен пациентов.

Прогнозы развития и распространения COVID-19 свидетельствуют о росте количества больных, – говорит Артимович. – Помощь BASF Agricultural Solutions особенно ценна тем, что мониторы пациента – техника, которая имеет долговременную перспективу. Они отслеживают состояние пациента и, в частности, прогнозируют его возможное потенциальное ухудшение. Это помогает врачам вовремя принимать решение о переводе больного на интенсивную терапию. Поэтому благодаря мониторам мы работаем на опережение.

Врач объяснил, что мониторы будут использоваться 24/7, потому что именно так можно отследить всю клиническую картину. Показатели мониторов можно распечатать или просмотреть в электронном формате в течение всего периода лечения больного. Это позволит уловить самые первые признаки патологий и уберечь жизни сотен пациентов.

В фокусе – жизнь людей

"Агробизнес сегодня находится на передовой продовольственной безопасности, поскольку осуществляет посевную в экстремальных условиях – как погодных, так и организационных", – продолжает Андрей Касьян.

Поэтому департамент Agricultural Solutions BASF сейчас переключает свое внимание с других социальных активностей на насущные сейчас вопросы спасения людей. Ранее департамент сообщал о планах по продолжению реконструкции дворцово-паркового комплекса "Шаровка" в Харьковской области. Но сегодня средства надо направить в другое русло. "Сейчас в нашем фокусе – жизнь людей", – резюмировал Андрей Касьян.