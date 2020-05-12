Без украинцев в Польше будет катастрофа, – бизнесмен

Польша критически зависит от трудовых мигрантов из Украины, особенно – в сезон сбора фруктов и овощей.

Об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше – Real SA – Анджей Гайовничек, пишет "Укринформ".

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Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов... Поэтому если работники из Украины не приедут – будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать,

– говорит Гайовничек.

По словам бизнесмена, в Польше сейчас потребность в "сотнях тысячах" сезонных работников из Украины. Если в ближайшее время в связи с карантином из-за эпидемии COVID-19 украинцы не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Гайовничек говорит, что среди поляков мало кто согласится работать в поле, в холодильных помещениях, ведь это – тяжкий труд. По его мнению "все хотели бы сидеть в офисах, а к выполнению тяжелой физической работы нет много желающих".

Также предприниматель считает, что украинцы, работающие в Польше, должны зарабатывать не менее 12-14 злотых (75-90 гривен) в час.

В Польше сейчас находится до миллиона украинцев. С середины марта в Украину вернулись более 180 тысяч трудовых мигрантов. Правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период состояния эпидемии COVID-19 и 30 дней после него.

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