Без украинцев в Польше будет катастрофа, – бизнесмен
Польша критически зависит от трудовых мигрантов из Украины, особенно – в сезон сбора фруктов и овощей.
Об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше – Real SA – Анджей Гайовничек, пишет "Укринформ".
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Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов... Поэтому если работники из Украины не приедут – будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать,
– говорит Гайовничек.
По словам бизнесмена, в Польше сейчас потребность в "сотнях тысячах" сезонных работников из Украины. Если в ближайшее время в связи с карантином из-за эпидемии COVID-19 украинцы не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.
Гайовничек говорит, что среди поляков мало кто согласится работать в поле, в холодильных помещениях, ведь это – тяжкий труд. По его мнению "все хотели бы сидеть в офисах, а к выполнению тяжелой физической работы нет много желающих".
Также предприниматель считает, что украинцы, работающие в Польше, должны зарабатывать не менее 12-14 злотых (75-90 гривен) в час.
В Польше сейчас находится до миллиона украинцев. С середины марта в Украину вернулись более 180 тысяч трудовых мигрантов. Правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период состояния эпидемии COVID-19 и 30 дней после него.
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Трудовые мигранты и закрытая граница
- Большинство стран еще в марте закрыли границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать заробитчан. Соответствующие запросы присылают в Украину.
- Правительство убеждено, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение будут принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.
- Уже состоялись несколько спецрейсов, которые увезли заробитчан за границу. В частности, в Великобританию авиакомпания МАУ 29 апреля осуществила рейс Киев – Лондон. А 27 апреля заробитчане полетели в Хельсинки, 5 мая – во Франкфурт, 8 – в Австрию.
- В МИД заявляют, что общих ограничений выезда украинских граждан за границу не существует. Владимир Зеленский уверяет, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.