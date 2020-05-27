Безработица и агросектор в Украине: кто кого

7 из 10 безработных в Украине трудоустроились во время карантина в аграрном секторе.

Такие данные озвучила Государственная служба занятости. В течение марта-мая в Украине нашли работу 104 тысячи человек, из которых 68% – в сельском хозяйстве.

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В целом, за период карантина украинцы, по направлению службы занятости, трудоустроились в таких отраслях экономики:

Сельское хозяйство – 68%

Перерабатывающая промышленность – 8%

Торговля – 7%

Строительство – 3%

Государственное управление – 3%

Транспорт или курьерская деятельность – 3%

Кроме того, с украинским безработицей борется и аграрный сектор других стран. Тысячи украинцев (точной статистики пока нет) уже выехали на сезонные работы в другие страны Европы, в частности, в Польшу, Чехию, Германию, Финляндию и другие.

Сколько в Украине безработных?

501 тысяча человек – столько официально зарегистрировано безработных, по данным Госстата, по состоянию на 20 мая 2020 года. Это на 196 тысяч (64%) больше, чем было на эту дату в 2019 году.

В последнее время динамика увольнений украинцев несколько замедлилась. Если в апреле и начале мая ежедневно официально без работы оставалось от 5 до 7 тысяч, то на минувшей неделе дневной показатель уменьшился до 3-4 тысяч.

Как власть будет помогать безработным?

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая заявил, что государство будет финансово помогать гражданам, которые из-за карантина остались без работы или вынуждены были приостановить свой бизнес. На такие выплаты Кабмин, по словам чиновника, выделил 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.

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Количество безработных в Украине / Инфографика 24 канала