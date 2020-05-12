Больше, чем за рубежом, – украинский фермер о зарплатах рабочих

В Украине фермеры готовы платить сезонным работникам в полтора раза больше, чем они могут получить за рубежом.

Так заявил руководитель сельскохозяйственного кооператива "Дары Черниговщины" Андрей Белый, сообщает Агрополит со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.

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Иностранные фермеры платят работникам около 800 гривен в день при условии выполнения ежедневного плана сбора ягод 90–100 килограммов. В сезон украинские фермеры готовы платить 1200 гривен в день, если человек будет работать с такой же производительностью,

– утверждает предприниматель.

Белый также отметил, что на базе их кооператива осуществляется строительство единственного в северо-восточном регионе Украины завода шоковой заморозки продукции. В общем "Дары Черниговщины" планируют увеличивать мощности с имеющихся на сегодня 8 тонн в сутки до 20 тонн.

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Украинские трудовые мигранты в Польше

Тем временем в Польше заявляют, что критически зависят от трудовых мигрантов из Украины, особенно – в сезон сбора фруктов и овощей.

Если работники из Украины не приедут – будет катастрофа. То, что вырастет на полях, пропадет, поскольку не будет кому собирать, – говорит глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше – Real SA – Анджей Гайовничек. – Среди поляков мало кто согласится работать в поле, в холодильных помещениях, ведь это тяжелый труд. Все хотели бы сидеть в офисах, а выполнять тяжелую физическую работу нет много желающих…

Также польский предприниматель считает, что украинцы, работающие в Польше, должны зарабатывать не меньше 12–14 злотых (75–90 гривен) за час чистыми.