Цена аренды земли в Украине будет расти, – глава Госгеокадастра

Закон об обороте земли станет толчком для роста стоимости аренды угодий, считает глава Госгеокадастра Денис Башлык.

Об этом он сказал в комментарии AgroPolit.com после того, как закон подписал президент Владимир Зеленский.

Моя оценка – спрос на землю как рос, так и будет расти, – отметил Башлык. – Как нам демонстрирует опыт, каждый год аренда государственных земель растет, как минимум на 15%. Станет ли рынок земли толчком для очередного роста? Я думаю – да... Мой прогноз – цена аренды государственных земель будет расти на 10-15% ежегодно. В денежном эквиваленте – это 4-5 тысяч гривен за один гектар.

Глава Госгеокадастра также добавил, что, в любом случае, "стоит учитывать вопрос мирового экономического кризиса, который сегодня существует, ведь это влияет на количество и возможности инвесторов".

По подсчетам Госгеокадастра, в 2019 году средняя стоимость годовой аренды 1 га государственной сельхозземли в Украине составляла 3 431 гривну. Самая высокая цена зафиксирована в Хмельницкой области (7 781 грн), самая низкая – в Херсонской (1 402).



Стоимость аренды 1 га государственной с/з / Инфографика

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10 28 апреля. Принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. Ранее этот законопроект на внеочередном заседании 31 марта приняла Верховная Рада. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Запрещено продавать земли юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

По закону, земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности под продажу не попадут.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.

Банки могут быть владельцами земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.



Что нужно знать о рынке земли / Инфографика 24 канала