Как на цену продуктов повлияло государственное регулирование, – ответ НБУ

Введенное Кабмином Украины регулирование цен на ряд продуктов питания дало положительные результаты.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем традиционном недельном отчете. "Изменение цен на продукты питания, в отношении которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным", – уверяет НБУ.

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В течение последней недели, по данным Нацбанка, несколько подорожали крупы, говядина и фрукты. Это произошло из-за определенного сокращения предложений. Но в целом в течение апреля-мая стоимость продуктов, на которые государство регулирует цены, не росла более чем на 3% за неделю. А цена на несколько товаров даже снижалась, отмечает НБУ.

Что такое государственное регулирование цен?

На время действия карантина Кабмин Украины ввел государственное регулирование цен на некоторые продукты питания и медицинские товары.

Согласно постановлению КМУ, ритейлеры обязаны заранее декларировать рост розничных цен для определенного списка – это 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Как изменились цены с начала года?

В первые четыре месяца 2020 большая группа продуктов питания стабильно дорожала. Как следствие, по данным Госстата, по сравнению с прошлым годом существенно выросла цена, в частности, на лук (на 105,1%!), гречневую крупу (27,5%) и яблоки (18%).

В то же время, некоторые продукты в течение января-апреля несколько подешевели. Например, яйца (на 22,4%), куриные филе (13,3%) и тушки (12%).

Грозит ли Украине дефицит продуктов?

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уверяет, что "продовольственной безопасности страны ничего не угрожает". Сейчас дефицита продовольствия нет, цены нормализуются, а производители продуктов имеют поддержку от государства – именно эти факторы, по мнению чиновника, свидетельствуют, что продуктовый дефицит Украине не грозит.

Подробнее об этом читайте в статье 24 канала "Продовольственный кризис-2020: что ждет мир и Украину?