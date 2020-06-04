Неблагоприятные погодные условия и карантинные ограничения "посодействовали" потому, что в начале июня в магазинах и на рынках существенно выросли цены на ягоды и фрукты – до исторических максимумов.

Наибольший взлет продемонстрировала клубника – оптовые цены поднялись в среднем в 2,6 раза, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА). А цены в розницу в некоторых городах Украины выросли даже втрое. Главная причина – несколько волн заморозков и пасмурная погода в мае. Поэтому предложение клубники значительно снизилось по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а цены, соответственно, стремительно подскочили.

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Снижение урожая и высокая цена на клубнику негативно повлияют и на экспорт из Украины этой замороженной ягоды.

Предложение сырья для заморозки в этом году, вероятно, снизится, – говорит директор по развитию УПОА Екатерина Зверева. – Также, по нашим данным, "заморозчики" будут осторожнее подходить к ценообразованию на свежую клубнику, поскольку на рынке сейчас достаточно предложений продукции-2019. Да еще и Марокко и Египет продают сейчас по низким ценам остатки замороженной ягоды.

Черешня: мало и дорого

Серьезное подорожание (хоть не такое резкое, как клубники) продемонстрировала черешня. Здесь тоже сработал фактор погоды – большая часть урожая погибла из-за заморозков, а позже "свое дело" сделали еще и обильные дожди. Поэтому черешни теперь и оптовой продаже, и в розницу очень мало.

Яблоко: стабильно высоко

Другая ситуация с яблоками, цены на которые были высокими в течение всего сезона из-за значительного снижения производства в 2019 году. Запасы отечественного яблока в Украине практически распроданы, и к потребителям поступают преимущественно импортные фрукты. Цены на такие яблоки высокие. К тому же свою негативную роль для снабжения играют карантинные ограничения.

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Банан – самый доступный

Заметно, хотя и не так разительно выросли цены на некоторые другие популярные ягоды и фрукты.

На сколько выросли цены за год?

Апельсин – на 40%

Груша – на 30-35%

Лимон – на 25%

Только цены на банан фактически остались без изменений – подорожание лишь 2-4%. Таким образом, этот экзотический плод является сейчас одним из самых доступных.

Уже в ближайшее время на рынке должна появиться ранняя голубика из южных областей Украины. Эта ягода тоже пострадала от заморозков, но существенное увеличение ее площади в этом году, по прогнозам УПОА, должно компенсировать снижение урожайности, и общее предложение может даже возрасти. Поэтому вполне возможно, что голубика окажется единственной ягодой в Украине, цена на которую в нынешнем сезоне будет ниже, чем годом ранее.

А как, тем временем, изменилась в Украине цена на продукты? Об этом читайте в обзоре 24 канала "Чувствительная" гречка и другие: названы продукты, которые весной подорожали и подешевели больше всего".