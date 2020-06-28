В Украине постепенно начали собирать урожай зерновых. Каким он будет в эти нелегкие времена. Очевидно, что сухая зима, дождливая весна и жаркое лето – имели негативное влияние на будущий урожай. Не говоря о паводках в некоторых регионах нашей страны и пандемии.

Будет ли Украина с хлебом и сколько он будет стоить, – журналистка 24 канала узнавала у аграриев и экономистов.

Урожайный-неурожайный год

Нынешний год отнюдь нельзя назвать обычным. Весь мир ожидали испытания к которым все мы оказались неготовыми. Речь идет о пандемии, которая внесла изменения во все отрасли. Сельское хозяйство – не исключение.

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Правда, по убеждению экспертов, не нужно паниковать – Украина будет с хлебом. Мы выращиваем столько зерновых, что их хватает не только для внутреннего потребления. Так, примерно 70% урожая наша страна экспортирует.

Урожай у нас будет. Соберем меньше чем 2019 года, но даже этого нам более чем хватит для собственного потребления. Украина экспортирует 70% того, что выращивает. На внутреннем рынке цена будет зависеть исключительно от мирового, где все более-менее стабильно,

– рассказывает председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Цены на хлеб в украине формируются очень / Фото 24 канала

Соглашается с коллегой и председатель ГС "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков. По его убеждению, урожай будет неплохой, кроме части Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областей. В этих областях пострадало 10% от посеянного и там урожай будет от 0 до 50% от возможного. Потери будут, но там где на полях есть орошение – ожидают приличный урожай. В общем, зерновых планируют собрать немного меньше чем в прошлом году, но не критично для Украины и формирования цены.

Стоимость, которая формируется по ячменю свидетельствует – ценовой тренд будет прошлогодний. За ячмень хотят получить цену 2019 года – это 4-4200 (с НДС и за наличные). В этой ситуации, как всегда, выгоду получат посредники,

– убежден Геннадий Новиков.

Интересное ценообразование

Вопрос в том, что стоимость хлеба немножко повысится. Ведь цена на мировом рынке выросла еще в марте, потом немножко упала. В Украине такого повышения цены мы еще не видели. Как объясняет Алексей Дорошенко, наши продавцы повышения цены растянули на определенное время. Эксперт уверен, что стоимость хлеба будет понемногу расти, начиная с августа.

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"На 1% или чуть больше процентов мы увидим подорожание хлеба. Это дань мировым тенденциям. Хоть у нас урожай прогнозируется и не такой, как в прошлом году, однако он будет неплохой. Урожай в мире прогнозируется примерно на уровне прошлого года", – добавляет Дорошенко.

Правда, Геннадий Новиков отмечает, что в Украине есть определенная особенность: не количество урожая влияет на цену. Стоимость у нас вообще непонятно как формируется. Хотя нас убеждают в том, что цена рыночная, но в Украине пшеница второго-третьего класса, урожая 2018 года, стоила 6,5 -7 тысяч гривен за тонну. В прошлом году эта же пшеница уже стоила 4,200 – 4,500 тысяч гривен. То есть на 30% пшеница упала в цене.

Еще в 2019 году я бы сказал – нет причин для подорожания хлеба, основной компонент которого – мука, а оно на 30% подешевело. Но в 2019 году, сразу после уборки урожая зерно стоило 4,300, а через 6 месяцев оно же примерно 5 тысяч. И тогда хлебопекари начали говорить о необходимости повышать цену на хлеб из-за подорожания зерна,

– рассказывает детали Геннадий Новиков.

Эксперт объясняет, что цена на хлеб формировалась в 2018 году, когда зерно стоило 6-7 тысяч гривен за тонну. Очевидно, тогда хлебопекари работали не в убыток. Но, когда цена в 2019 году из 4300 поднялась до 5 тысяч гривен за тонну, хлебопекари сразу же начали разговоры о повышении стоимости своей продукции.

В этом году ожидается неплохой урожай зерновых / Фото 24 канала

Новиков добавляет, что у нас искривлен процесс формирования цены. Нам кажется, что на рынке зерна много игроков, но все они транснациональные, если посмотреть на конечного бенефициара. Уже есть продажа зерна урожая этого года.

Мне, как руководителю хозяйства, за последние 5 дней было примерно 100 звонков с предложением купить зерно за "кэш". Ни одного предложения купить "по перечислению". Имею вопрос – у нас нет учета денег? Позвонил в профильное министерство с вопросом – что происходит. Мне ответили, что они решают этот вопрос – уже есть несколько проектов электронного обсчета зерна,

– удивляется Геннадий Новиков.

Еще одна проблема аграриев заключается в том, что банковская система аграрный бизнес не кредитует. Поэтому фермеры вынуждены по дешевке продавать зерно из-под комбайна и не имеют возможности ждать пока его стоимость вырастет. Ведь после уборки урожая сразу же начинается посевная, которая требует денег.

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У государства есть много инструментов, чтобы регулировать этот вопрос. Нет проблем у государства сделать запасы зерна чтобы хлебопекари по понятной и установленной государством, но не убыточной без слишком завышенной, покупали зерно в течение года.

Наконец, эксперты успокаивают украинцев – ценовой угрозы для стоимости хлеба – нет. О недостаче зерна для украинцев не говорилось, даже чтобы эти дожди не прошли. Наше производство в разы превышает внутреннее потребление.