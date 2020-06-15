В 2019 году на территорию Украины через так называемые "ЛНВ", "ДНР" и прифронтовые регионы было ввезено более 300 тысяч тонн картофеля.

Такую неожиданную информацию обнародовал исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Оксана Руженкова.

В Украине старательно замалчивают факты несанкционированного ввоза продуктов питания через территорию "ДНР", "ЛНВ" и прифронтовые зоны,

– цитирует Руженкову agronews.ua. – За прошлый сезон цифра импорта одного только картофеля была шокирующая – свыше 300 тысяч тонн.

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Эксперт особое внимание акцентировала на том, что под видом обычного столового картофеля было ввезено много несертифицированных семенных сортов без соответствующих фитосанитарных документов и проверок.

Опасность нелегального "импорта"

Ввоз несанкционированного картофеля создал две проблемы:

демпинг – в этом году русский семенной картофель в Украине стоит 6-7 гривен за килограмм, а отечественный – 12-18

– в этом году русский семенной картофель в Украине стоит 6-7 гривен за килограмм, а отечественный – 12-18 низкое качество такого картофеля из-за разницы в посадочном материале и технологиях выращивания

В странах Евроазиатского экономического союза сейчас в приоритете развитие собственной селекции, отметила Руженкова. Поэтому для популяризации своей продукции там ограничили доступ на рынок более производительных европейских сортов. Как следствие, фермеры – из-за отсутствия широкого выбора материалов – выращивают несовершенную экспериментальную картошку от своих селекционеров. И именно этот непроверенный посадочный материал теперь окажется на полях мелких украинских производителей.

Подобные посадки представляют серьезную фитосанитарную угрозу для украинских профессиональных картофельных хозяйств, которым придется окончательно похоронить надежду на экспорт продукции хоть куда-нибудь,

– отметила исполнительный директор УАПК.

"Патовое" картофелеводство

Оксана Руженкова сообщила о еще одной серьезной проблеме: в 2019 году в Украине дефицит овощей отечественного производства достиг критических 40%, что в денежном эквиваленте составило 253 миллиона долларов. Из-за потери сырьевой базы и падения доходов граждан уже закрылись более 20-ти перерабатывающих консервных заводов.

В картофелеводстве ситуация патовая: ежегодно промпредприятия заявляют о готовности или закрыться, или перепрофилироваться под производство других культур. Немало профессиональных хозяйств, понимая, что после сезона высоких цен следует ценовое "дно", сократило производственные площади или переориентировалось на выращивание чипсових сортов картофеля,

– заявляет Руженкова.

Логику аграриев эксперт объяснила так: лучше сотрудничать с перерабатывающими предприятиями по предварительно заключенным контрактам, чем ждать по 30-40 дней, а в отдельные годы – по 10 месяцев, пока супермаркеты выплатят деньги за реализованный картофель.