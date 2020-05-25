"Чувствительная" гречка и другие: продукты, которые весной подорожали и подешевели больше всего

Карантинные ограничения продолжают влиять на цену продуктов в Украине. Об этом свидетельствует сравнение данных за первые четыре месяца и отдельно – за март и апрель.

Государственная служба статистики посчитала, как изменилась стоимость товаров и услуг в начале 2020 года. Вполне ожидаемо, среди всех групп больше всего выросли цены на продукты питания.

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Итак, за четыре месяца текущего года в Украине больше всего подорожали лук, гречка и яблоки, а больше всего подешевели – яйца и курятина (филе и тушки).

Как изменились цены на продукты

(декабрь-2019 – апрель-2020 в процентах)

Лук репчатый +105,1% (до 18,46 гривен за килограмм)

Гречневая крупа + 27,5% (до 35,42)

Яблоки +18% (до 19,25)



Яйца -22,4% (до 16,34 гривен за десяток)

Филе куриное -13,3% (до 88,2 гривен за килограмм)

Тушки куриные -12% (до 52,2)

Какими были изменения в марте-апреле?

Лидеры подорожания и удешевления в Украине в марте-апреле те же, что и по итогам первых четырех месяцев-2020. Однако разница свидетельствует, что карантинные ограничения серьезно повлияли на повышение цены.

Как изменились цены на продукты

(март – апрель-2020 в процентах)

Лук репчатый +65,3%

Гречневая крупа +17,99%

Картофель (+14,43%)

Белокочанная капуста (+12,89%)

Яблоки (+11,27%).



Куриное филе (-14,21%)

Куриные тушки (-13,51%)

Сало (-1,46%)

Цены и психологический фактор

Если подорожание лука – явление не традиционное, а вызвано низким урожаем этого сезона и малым импортом из-за карантина, то гречка продемонстрировала свои привычные тенденции.

Как отметил директор Национального научного центра "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко:

Это еще раз подтверждает, что гречка является чрезвычайно чувствительным для внутреннего рынка продуктом, динамика цен на который определяется преимущественно психологическими факторами.

Эксперт также назвал средние цены на крупу в регионах.

Цена на гречку

(апрель-2020 – гривны за килограмм)

Самая высокая

Донецка – 40,3

Черкасская – 39,21

Киевская – 39,16

Самая низкая

Днепропетровска – 32,92

Киев – 33,35

Тернопольская – 32,96

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