"Чувствительная" гречка и другие: продукты, которые весной подорожали и подешевели больше всего
Карантинные ограничения продолжают влиять на цену продуктов в Украине. Об этом свидетельствует сравнение данных за первые четыре месяца и отдельно – за март и апрель.
Государственная служба статистики посчитала, как изменилась стоимость товаров и услуг в начале 2020 года. Вполне ожидаемо, среди всех групп больше всего выросли цены на продукты питания.
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Итак, за четыре месяца текущего года в Украине больше всего подорожали лук, гречка и яблоки, а больше всего подешевели – яйца и курятина (филе и тушки).
Как изменились цены на продукты
(декабрь-2019 – апрель-2020 в процентах)
- Лук репчатый +105,1% (до 18,46 гривен за килограмм)
- Гречневая крупа + 27,5% (до 35,42)
- Яблоки +18% (до 19,25)
- Яйца -22,4% (до 16,34 гривен за десяток)
- Филе куриное -13,3% (до 88,2 гривен за килограмм)
- Тушки куриные -12% (до 52,2)
Какими были изменения в марте-апреле?
Лидеры подорожания и удешевления в Украине в марте-апреле те же, что и по итогам первых четырех месяцев-2020. Однако разница свидетельствует, что карантинные ограничения серьезно повлияли на повышение цены.
Как изменились цены на продукты
(март – апрель-2020 в процентах)
- Лук репчатый +65,3%
- Гречневая крупа +17,99%
- Картофель (+14,43%)
- Белокочанная капуста (+12,89%)
- Яблоки (+11,27%).
- Куриное филе (-14,21%)
- Куриные тушки (-13,51%)
- Сало (-1,46%)
Цены и психологический фактор
Если подорожание лука – явление не традиционное, а вызвано низким урожаем этого сезона и малым импортом из-за карантина, то гречка продемонстрировала свои привычные тенденции.
Как отметил директор Национального научного центра "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко:
Это еще раз подтверждает, что гречка является чрезвычайно чувствительным для внутреннего рынка продуктом, динамика цен на который определяется преимущественно психологическими факторами.
Эксперт также назвал средние цены на крупу в регионах.
Цена на гречку
(апрель-2020 – гривны за килограмм)
Самая высокая
- Донецка – 40,3
- Черкасская – 39,21
- Киевская – 39,16
Самая низкая
- Днепропетровска – 32,92
- Киев – 33,35
- Тернопольская – 32,96
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