COVID-19 и аномальная погода: что будет с урожаем в Украине

Что весной посеешь, то осенью и соберешь. Как карантин и аномальные погодные условия влияют на весенне-полевые работы, – узнавала журналистка сайта 24 канала.

Карантин для посевной?

Последние годы Украина хвасталась хорошими урожаями. Однако нынешний год будет сложным для нашей страны не только из-за пандемии, но и из-за неблагоприятных погодных условий. Сухая осень, аномально теплая зима и весна без дождей, – все это плохо влияет на посевную и будущий урожай.

К теме Пасха 2020: сколько стоит собрать корзину и купить продукты к столу

Председатель ГС "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков рассказывает, что с точки зрения карантина, сельхозпроизводители внесены к предприятиям критической инфраструктуры, которые не могут останавливаться. К примеру, за животными на фермах нужно ухаживать не зависимо ни от чего. Собственно, и комплекс посевных работ нельзя отложить на потом для того чтобы был осенью результат. Это не завод или шахта, которые можно на некоторое время "законсервировать".

К сожалению, COVID-19 болеют и те, кто работает в сельском хозяйстве. Большинство аграрных компаний отправили сотрудников, которых можно, на дистанционную работу. Речь идет о бухгалтерах и других работниках, которые не работают в поле или на ферме,

– говорит Геннадий Новиков.



Аграрии ждут дождей от которых зависят урожаи / Фото https://pixabay.com

Принимаются и другие меры обеспечения безопасности работников от COVID-19. К примеру, когда механизаторы находятся на тракторной бригаде, то они в масках, а когда выезжают в поле, работают без них. Тракторист в поле на много километров один и он ни от кого не может заразиться. Так делают в большинстве хозяйств.

Неблагоприятная погода

В целом, по убеждению Новикова, этот год сверхтяжелый. Кроме того, что мир борется с COVID-19 еще и погодные условия неблагоприятные. Начались неурядицы с погодой еще осенью прошлого года. Тогда при посеве озимых во многих регионах Украины было сухо, из-за чего вовремя не сошли всходы растений. Даже те, которые сошли были слабыми.

Рекомендуем Продуктовым рынкам снова запретили работать в карантин

Правда, теплая зима немного "подтянула" растения и ситуация с озимыми немножко выровнялась. Конечно, они не были хорошо развитыми, но уже можно было надеяться на определенный урожай. Однако весной заморозки на юге страны достигли до -11 -13, а растения уже начали идти в рост, тогда началась значительная гибель растений, в частности озимой пшеницы, ячменя и даже такого выносливого рапса.

Существенно пострадали посевы в Одесской области, части Николаевской на юге Запорожской. Если бы прошел дождь и земля получила немного влаги, то некоторые посевы могли бы и отойти. Но как мы видим дождей нет, земля сухая. Запасы влаги в метровом слое почвы вдвое меньше чем в прошлом году,

– говорит Геннадий Новиков.

Как поясняет аграрий, уже два месяца как началась весна, а хорошего дождя нет. В феврале немножко дождливо, но земля наполнилась влагой лишь на половину от нужного количества. Сейчас продолжается гибель растений, которые ослаблены заморозками и "добиты" отсутствием дождя. Сейчас аграрии не могут сказать сколько полей придется пересевать.

Через неделю каждое хозяйство будет решать сколько растений придется пересевать, но уже говорится о пересев значительных площадей,

– добавляет Геннадий Новиков.



Пути заражения коронавирусом среди животных и людей / Инфографика 24 канала

Поддержать агрария

Относительно посевной кампании, люди все сеют и сажают: особых отставаний в этом направлении нет. Однако качество урожая пока под большим вопросом из-за недостатка влаги проблем добавляют еще и ветры, которые высушивают землю. Поэтому урожай – под вопросом.

Сейчас нужно покупать семена, средства защиты и прочее. То есть нужно дополнительно потратить как минимуму примерно 4-5 тысяч грн на гектар. Таких денег у хозяйств нет. Заявленные программы по выдаче займов под 5, 7, 9% – не работают. Банки под разными причинами не хотят выдавать кредиты, – говорит аграрный эксперт.

Интересно В посольстве опровергли, что Финляндия планирует чартером забрать украинцев для работы на полях

Поддержку от государства на уровне прошлого года оставили, но вопрос в том когда эти деньги начнут поступать, а на пересев деньги нужны уже.

По убеждению Новикова, Украине нужно ввести страхование производителя сельхозпродукции с государственной поддержкой, но средства на это никак не могут найти. Если бы подобное страхование было введено, сейчас бы аграрии уже получили страховые выплаты и пересеяли все, что нужно.