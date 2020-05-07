Деньги будут: Кабмин компенсирует убытки аграриям Украины

2020 год принесет немало убытков украинским аграриям. На сегодня их сумма уже составляет 2,5 миллиона гривен. Правительство планирует выплатить компенсации сельхозпроизводителям из резервного фонда бюджета. Как это будет происходить?

Кабинет министров Украины подготовил алгоритм получения сельскохозяйственным товаропроизводителем средств резервного фонда бюджета согласно порядку использования средств, утвержденного постановлением КМУ №415 от 29.03.2002. Об этом говорится в тексте предложенных в постановление изменений, который есть в распоряжении AgroPolit.com.

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Текст изменений в правительственное постановление №415

Когда наступает чрезвычайная ситуация регионального характера для частичной компенсации убытков могут выделяться средства из Государственного резервного фонда.

1. Сельхозтоваропроизводитель

В случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, которая нанесла ущерб посевам, или привела к их гибели, а сельхозтоваропроизводитель претендует на получение компенсации из резервного фонда государственного бюджета ему нужно предоставить в райгосадминистрацию:

обоснование необходимости и объемов дополнительных средств (справку об убытках, которые возникли в результате стихии, справки из Госкомстата по с/х предприятию по посеву, средней цене реализации в предыдущем году и валовые сборы и урожайность за последние 5 лет по поврежденным с/х культурах, справку от гидрометеорологического центра о чрезвычайной ситуации);

акт обследования посевов. Поскольку порядок документирования факта гибели посевов в одном нормативно-правовом акте не определен, то он составляется в произвольной форме, при этом указывается название предприятия, общая площадь посева или посадки с/х культуры, фаза развития, площадь гибели (повреждения, %) культуры и в следствие какой чрезвычайной ситуации. Акт скрепляется подписями членов комиссии, в состав которой могут входить как работники сельхозпредприятия (руководитель, агроном, (главный) бухгалтер, бригадир), так и представители других организаций, в частности страховой компании (если посевы были застрахованы), органов местной власти, на территории которого находятся соответствующие посевы, и привлеченным по согласию представителями государственных учреждений;

документы, что подтверждают полученные суммы страхового возмещения (в случае отсутствия договора страхования – объяснения заявителя о причинах не проведения страхования);

перечень неотложных (первоочередных) работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера и других мероприятий.

2. Райгосадминистрация

Согласно Порядку райгосадминистрации на основании результатов заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и материалов сельхозтоваропроизводителей обобщают размеры нанесенного ущерба и готовит обращение в облгосадминистрацию, к которому прилагаются все подтверждающие материалы сельхозтоваропроизводителей.

3. Облгосадминистрация

На основании полученных материалов облгосадминистрация готовит и направляет в Кабинет Министров Украины:

обращение, в котором приводится краткое описание чрезвычайной ситуации, в котором отражены причины ее возникновения и последствия; указан перечень населенных пунктов и временной интервал действия чрезвычайной ситуации; размер финансирования (местные бюджеты, государственные целевые программы, субвенции) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации, а также объем ассигнований, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации за счет средств предприятий, учреждений и организаций, на территории которых она возникла, и дополнительно – за счет резервных фондов местных бюджетов и материальных резервов.

Кроме того, в обращении отмечается:

1) направление использования средств резервного фонда бюджета;

2) главный распорядитель бюджетных средств, которому предлагается выделить средства из резервного фонда бюджета (в случае необходимости);

3) объем ассигнований, который предлагается выделить из резервного фонда бюджета, в том числе на условиях возврата;

4) основания для осуществления мероприятий за счет бюджета;

5) информация о возможности (невозможности) финансирования указанных мероприятий за счет других источников и последствия в случае, когда средства из резервного фонда будут выделены;

6) протокол заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (далее – протокол) по предварительной классификации чрезвычайной ситуации по виду, классификационными признаками и уровнем. В протоколе указываются обобщенная информация о чрезвычайной ситуации, время ее возникновения, зона действия и последствия, уровень по классификационным признакам; принятые решения по ее ликвидации привлеченные силы и средства для проведения неотложных мероприятий, а также объем материальных ресурсов и средств, выделенных из резервных фондов местных бюджетов и других источников. К протоколу прилагаются все материалы, поступившие от райгосадминистраций;

7) расчет убытков, причиненных в результате чрезвычайной ситуации составляется в соответствии с Методикой оценки убытков от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года No 175 (с предоставлением информации о форме собственности сельхозтоваропроизводителей, понесших потери);

8) справка о гидрометеорологических условиях, выданная Украинским гидрометеорологическим центром, или областным центром по гидрометеорологии, в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера;

9) перечень неотложных (первоочередных) работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера и других мероприятий.

4. Кабинет Министров Украины

КМУ дает поручение Минэкономики рассмотреть обращение и подготовить предложения для принятия решения о выделении средств из резервного фонда бюджета, а также в случае необходимости дает поручение ГСЧС, по подготовке экспертного заключения в отношении данного обращения.

Минфин рассматривает обращение и представленные к нему материалы, готовит предложения по основаниям и возможному объему выделения средств из резервного фонда бюджета и направляет их в Минэкономики.

Согласно Порядку, Минэкономики делает обобщенный вывод и готовит проект распоряжения КМУ о выделении средств из резервного фонда бюджета.

Следует отметить, что согласно пункту 11 Порядка средства из резервного фонда бюджета субъектам хозяйственной деятельности негосударственной формы собственности или субъектам хозяйственной деятельности, в уставном фонде которых корпоративные права государства составляют менее чем 51 процент, выделяются через главных распорядителей бюджетных средств только на условиях возвратности.

Одним из условий выделения средств является отсутствие задолженности региона перед резервным фондом бюджета.

Почему аграрии терпят убытки?

По мнению экспертов, из-за неблагоприятных погодных условий в начале весны украинские аграрии могут недобрать в 2020 году до 25% урожая.

– Текущий сезон является нетипичным, особенно для озимых культур, поскольку метеорологической зимы в этом году практически не было, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института сельского хозяйства Степи НААН Украины Игорь Семеняк. – Очень сильно пострадал рапс, что был недоразвит в осенний период или перероста, в определенной степени пострадали ячмень и озимые, – комментирует Семеняк. – Посеянному очень рано яровому ячменю нанесен определенный вред, но не смертельный, хоть посевы и подавлены. Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции не воспитанные в наших условиях – тоже сейчас не в лучшем состоянии. Однако большинство сортов, а это процентов на 90 сорта отечественной селекции, выдержали эти неблагоприятные условия. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к позднему возобновлению вегетации, растения уменьшили интенсивность роста и развития, соответственно недобор урожая может достигать 15-25%.

– В начале февраля я говорил, что гарантирую: мы соберем пшеницы от 10% меньше, – добавляет председатель Союза украинского крестьянства Иван Томыч. – Сейчас я говорю: пшеницы мы соберем минимум на 25% меньше. Потому что ситуация с пшеницей и рапсом очень проблематична. В южных областях она угрожающая. Все будет зависеть от дождей в мае. На юге Украины погода серьезно повлияет и на озимый клин…

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