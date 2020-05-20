Депутаты внесут правки – Зеленский подпишет: эксперт о скандальном законе

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет спорный законопроект №1210, как только народные депутаты внесут необходимые изменения относительно "соевых правок".

Так утверждает AgroPolit.com, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента. По словам инсайдеров, Владимир Зеленский на "все сто" поддерживает отмену "соевых поправок" и уже до конца мая подпишет законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". В дальнейшем все спорные моменты для бизнеса депутаты будут решать, внося в закон соответствующие правки.

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История вопроса

Верховная Рада приняла законопроект №1210, который отменяет "соевые правки", 16 января 2020 года.

Но из-за давления различных групп лоббистов, внутренней борьбы во власти за соево-рапсовые потоки и позиции МВФ, президент уже 4 месяца никак не может подписать закон,

– считает эксперт AgroPolit.com.

При этом в Верховной Раде рассматривается также законопроект №2446 об отмене "соевых правок", поданный депутатами Николаем Сольским и Олегом Тарасовым. Профильный аграрный комитет рекомендовал его принять в первом чтении.

Решение Зеленского

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко на днях заявил, что Зеленский собирается наложить вето на закон №1210. И это якобы из-за "соевых правок". Лещенко акцентировал внимание, что вето будет наложено с предложениями и замечаниями главы государства.

Лещенко также заверил, что "Рада закроет вопрос о "соевых правках" в течение месяца". Сейчас народные депутаты перешли на работу в штатном режиме, поэтому могут быстро провести необходимые консультации и внести правки.

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Что такое "соевые правки"?

Верховная Рада проголосовала за "соевые правки" еще в 2017 году. Этим решением депутаты отменили возмещение НДС при экспорте сои – с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года, рапса – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Эксперты подсчитали, что после введения "соевых правок" аграрный бизнес Украины теряет более 10 долларов на тонне проданной сои.

Владимир Зеленский в декабре 2019 года призвал Верховную Раду и Кабинет министров принять закон о поддержке украинского производителя аграрной продукции. Одним из элементов поддержки должны быть "соевые правки".